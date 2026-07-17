Descartan la presencia de cocaína en la madera y liberan las cargas retenidas

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 17/07/2026 a las 9h02
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El Ministerio de Gobierno informó ayer que laboratorios especializados de Chile y Brasil descartaron la presencia de sustancias controladas (cocaína) en madera boliviana retenida durante una investigación por un supuesto cargamento impregnado con drogas, tras lo cual fueron liberados los camiones afectados.

“Laboratorios de ambos países realizaron estudios especializados en detección de drogas y descartaron que la madera boliviana retenida tuviera algún tipo de impregnación con sustancias controladas”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno.

El Gobierno indicó que, una vez conocidos los resultados científicos, las autoridades competentes de Chile y Brasil liberaron la totalidad de los camiones bolivianos retenidos. Además, anunció que junto a la Cancillería exigirá explicaciones al fiscal chileno para que se puedan resarcir los daños ocasionados al país.

Incautación

El caso se remonta al 8 de junio, cuando autoridades chilenas incautaron más de 100 toneladas de droga presuntamente impregnada en cargamentos de madera procedentes de Bolivia, hecho que generó cuestionamientos y pedidos de una investigación conjunta. Posteriormente, la Fiscalía de Chile observó a 23 empresas bolivianas presuntamente vinculadas a esos envíos.

Respaldo

El Ministerio de Gobierno también expresó su respaldo al sector exportador maderero boliviano, al señalar que fue afectado por el caso con pérdidas económicas y daño a su imagen. Asimismo, pidió que las denuncias sobre narcotráfico sean abordadas con responsabilidad y basadas en evidencia científica.

En Chile

Según la versión oficial, el cargamento fue detectado tras una investigación de seis meses que involucró a la fiscalía, la Armada y Aduanas de Chile. Se interceptó 45 contenedores con 1.080 toneladas de madera aserrada y material tipo “decking” que contenían entre 10 % y 20 % de sustancias ilícitas impregnadas químicamente. Los cargamentos fueron detectados en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, los principales puntos de salida de mercancías del Pacífico chileno.

En Brasil

El 21 de junio, el gobierno de Brasil informó de “la mayor incautación de droga de su historia”: 50 toneladas de cocaína camufladas en 260 toneladas de madera procedente de Bolivia. Un reporte del Servicio Federal de Impuestos del vecino país señalaba que “las pruebas preliminares han dado positivo por cocaína. Si esta hipótesis se confirma mediante los análisis técnicos en curso realizados por la unidad forense de la Policía Federal, el volumen potencial podría alcanzar varias toneladas de cocaína, aproximadamente entre 20 y 50 toneladas”.

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