El sector empresarial rechaza un tercer feriado en agosto y exige continuidad productiva

Economía
Redacción Central
Publicado el 17/07/2026 a las 10h08
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La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó hoy viernes su rechazo a la declaratoria de feriado departamental para el 14 de agosto y solicitó su reconsideración, debido a que la medida elevaría a tres las jornadas feriadas durante ese mes, en una gestión marcada por 58 días de bloqueos y 53 jornadas consecutivas de afectación logística, con efectos sobre la producción, el comercio, el transporte, el empleo y los ingresos de las familias.

Durante 2026, Cochabamba acumuló 58 días de bloqueos, con 53 jornadas consecutivas de afectación logística, escenario que interrumpió cadenas productivas, dificultó el abastecimiento, elevó los costos operativos y redujo la capacidad comercial de empresas y unidades económicas.

La declaratoria del 14 de agosto incorporaría una nueva interrupción para gran parte del aparato productivo departamental, en un mes que concentraría tres feriados y en una coyuntura caracterizada por recesión económica, reducción de ventas, presión sobre el empleo y menor disponibilidad de ingresos para las familias.

El comunicado institucional señala que cada jornada paralizada incrementa los costos empresariales, afecta los procesos de producción y distribución, reduce las transacciones comerciales y condiciona la recuperación económica de Cochabamba.

“Cochabamba necesita trabajar, producir y recuperar su economía. Las decisiones públicas deben responder a esta prioridad”, establece el documento.

La FEPC destacó el valor de la festividad de la Virgen de Urkupiña como expresión de la identidad religiosa y cultural del departamento. En ese marco, planteó alternativas de organización que permitan compatibilizar la celebración con la continuidad de las actividades económicas.

Entre las medidas propuestas se encuentran la aplicación de tolerancias focalizadas, horarios escalonados, delimitaciones territoriales y acuerdos de continuidad operativa para los sectores productivos, comerciales, logísticos y de servicios.

Asimismo, la FEPC espera que el Ministerio de Trabajo actúe con responsabilidad y coherencia institucional, y que no avale una disposición que esa misma cartera de Estado descartó en 2023, cuando señaló que el 14 de agosto no correspondía como feriado departamental y recordó que la declaratoria de feriados constituye una competencia del nivel central del Estado.

La entidad empresarial solicitó a las autoridades actuar con planificación, responsabilidad y sustento técnico, mediante un proceso de coordinación con los sectores afectados y una evaluación integral del impacto económico de la medida.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba sostuvo que la recuperación del departamento requiere continuidad productiva, estabilidad logística y decisiones públicas alineadas con la protección del empleo, el abastecimiento y los ingresos ciudadanos.

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