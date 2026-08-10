Sube a 100 la cifra de muertos y 1.500 viviendas afectadas: Colombia declarará emergencia por terremoto

El mandatario colombiano situó como prioridad el "rescate de las personas que están bajo los escombros".

Al menos 111 personas murieron y 87 resultaron heridas a causa del potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes Colombia, informó en su primer balance oficial el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El reporte, a las 12:30 hora local, contabiliza 1.575 viviendas averiadas y 37 "completamente destruidas". Además, unos 61 edificios colapsados y 18 vías afectadas.