Gobierno ratifica feriados de este jueves y viernes

El Ministerio de Trabajo recordó a la población que el jueves 4 de junio se constituye en feriado nacional en conmemoración de Corpus Christi, conforme a lo dispuesto por normativa vigente.

Asimismo, la institución informó que, mediante el Decreto Supremo N° 5521, también se declaró feriado nacional el viernes 5 de junio, extendiendo el descanso a dos jornadas consecutivas en todo el territorio nacional.

La cartera de Estado precisó que en ambas fechas se dispone la “suspensión de actividades públicas y privadas”, medida que deberá ser acatada de manera obligatoria por todas las instituciones y sectores.

El comunicado del Ministerio de Trabajo señala que esta determinación se sustenta en el cumplimiento de la normativa establecida y, según el comunicado oficial, es de carácter obligatorio conforme lo señala el Parágrafo I del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado.