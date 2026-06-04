Senado aprueba ley que regula los Estados de Excepción y la remite a Diputados

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este jueves que se activó la séptima libertad del aire y que este viernes 5, la aerolínea Tampa Cargo, del grupo Avianca, iniciará vuelos... Ver más Activan séptima libertad del aire; Tampa Cargo inicia operaciones en Bolivia este viernes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó a través de la red social X que el Departamento de Guerra de ese país y la Coalición Contra el Cártel de las Américas (A3C) rechazan... Ver más Estados Unidos rechaza intentos de derrocar al gobierno de Rodrigo Paz

El Tren Metropolitano de Cochabamba brindará servicio gratuito durante todo el mes de junio a los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en homenaje al Bicentenario de la Policía Boliviana,... Ver más Tren Metropolitano habilita pasajes gratuitos para policías y militares durante todo el mes de junio