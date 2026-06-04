Senado aprueba ley que regula los Estados de Excepción y la remite a Diputados

País
Redacción Central
Publicado el 04/06/2026 a las 22h40
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Cámara de Senadores / Nota de prensa
 
La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley de Estados de Excepción, una norma que regula los procedimientos, alcances, controles institucionales y garantías aplicables durante la vigencia de esta figura constitucional. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y tratamiento.
 
El proyecto fue considerado durante la 127.ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, instalada al mediodía y desarrollada bajo modalidad presencial y virtual. Como parte del procedimiento legislativo, el pleno declaró un cuarto intermedio para que la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral analice la propuesta y emita el informe correspondiente. En esa instancia participaron los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de la Presidencia, José Luis Lupo; y de Defensa, Ernesto Justiniano.
 
Concluido el trabajo de comisión, la sesión fue reinstalada y el proyecto ingresó a su tratamiento en estación en grande, etapa en la que recibió la aprobación de la mayoría del pleno. Posteriormente, senadoras y senadores iniciaron la consideración artículo por artículo hasta completar el debate de los 26 artículos que conforman la propuesta legislativa.
 
Entre sus principales disposiciones, la ley establece que la declaratoria de estado de excepción deberá realizarse mediante decreto supremo debidamente fundamentado, especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución. Asimismo, fija una vigencia máxima de hasta 90 días, con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
 
La propuesta también regula la participación de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, estableciendo criterios de coordinación institucional, delimitación de funciones, control operativo y uso diferenciado de la fuerza. Además, prevé mecanismos de rendición de cuentas una vez concluido el estado de excepción.
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