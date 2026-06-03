En agosto, la élite del voleibol sudamericano competirá en la ciudad de Cochabamba

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 03/06/2026 a las 8h56
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Las selecciones nacionales de Sudamérica se reunirán en Cochabamba del 5 al 9 de agosto para disputar la Copa Sudamericana de Vóleibol Absoluto, rama masculina. Este campeonato es uno de los más importantes del continente y se disputará en el coliseo de la Coronilla, además otorgará cupos al Mundial de Polonia, al Preolímpico de Río y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El evento fue presentado ayer en Cochabamba, donde el titular de la Confederación Sudamericana de Volibol (CSV), Marco Tulio Teixeira, conectado por internet, dijo que “convocar al público para que puedan ver este importante campeonato, con la participación de los equipos de Sudamérica, los esperamos a todos”.

El dirigente destacó “la inquietud” del Club Olympic, de Cochabamba, organizador del evento en el país. Esta ciudad ya fue sede de eventos internacionales de damas y varones en otras categorías, aunque no de una Copa.

Por su partido, Carlos Antonio Pavisic, miembro del Club Olympic y director del Comité Organizador del torneo dijo que: “Es honor ser coorganizadores de este Sudamericano, será la primera vez que se realizará en el país un evento de este tipo”.

Para la ocasión, el presidente de la Federación Boliviana de Voleibol, Freddy León, confirmó la participación de las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.

“Para ser sede del campeonato, realizamos negociaciones junto al Club Olympic y hoy (por ayer) presentamos oficialmente el desarrollo de este evento y con esas características, vamos a vivir una fiesta deportiva”, aseveró.

Más datos

Los equipos participantes serán distribuidos en dos grupos, cada uno compuesto por cuatro, que disputarán la primera fase del torneo, la clasificatoria, los cuatro mejores avanzarán a las semifinales y los ganadores jugarán la final.

Los partidos se jugarán desde las 14:00, cuatro por fecha, a lo largo de tres días. Los abonos serán puestos a la venta a partir del lunes, cuyo precio será de 190 bolivianos. Las entradas sueltas se venderán la misma fecha de los partidos. Costarán 50 bolivianos para la primera fase y 80 para las semifinales y finales.

La organización agregó que además de la Copa Sudamericana se desarrollará un Festival Juvenil de Voleibol, ocasión para la que se espera la participación de más de un centenar equipos del país y el exterior.

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