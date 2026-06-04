Voleibol: La preselección femenina se concentra en Cochabamba de cara a la Copa Sudamericana

La preselección femenina de voleibol mayor inició este jueves en Cochabamba la primera observación-concentración de cara a su participación en la Copa Sudamericana que se disputará en Lima, Perú, según prensa de la FBV.



El torneo internacional reunirá a las selecciones de esta región del continente, que se enfrentarán para definir al campeón, al igual que la masculina, evento que se desarrollará en el valle del 5 al 9 de agosto.



Un total de 31 jugadoras fueron convocadas por el entrenador Alejandro Giménez, quien, junto a su cuerpo técnico, llevará adelante la concentración hasta este domingo en los predios del Club Olympic.



Las jugadoras convocadas son las siguientes: Valeria Colombo, Sabrina Saavedra, Galia Frías, Carmen Méndez, Belén Ferrufino y Marcia Blanco (armadoras); Celeste Trella, Sofía Gálvez, Matilda Vargas, Valeria Lagrava, Nicole Tovar y Marielita Callejas (centrales); Vanesa Ledezma, Andrea Ramos, Stephanie Pimentel, Mayte Ledezma y María Belén Peredo (Líberos).



También fueron llamadas: Daiany Gonzales, Brihanna Arroyo, Regina Martínez y Paola Gutiérrez (Opuestas); Briana Pardo, Renata Gonzales, Fátima Bracamonte, Diana Chambi, María Fernanda Maida, Stephany Patiño, Maryeli Ancalle, Diana Grajeda, Victoria Reyes y Stefany Caballero.



Mientras que el cuerpo técnico está conformado por: Giménez (DT), Orlando Quisbert y Hugo Hidago (entrenadores); además de Alejandra Quitian (fisioterapeuta).



Trabajo



Serán cuatro días de concentración, en los que Giménez hará una ardua observación de las jugadoras.



“Vamos a verlas, luego haremos una segunda observación la semana que viene, igual en Cochabamba, donde veremos a las chicas que no pudieron venir por los bloqueos y vamos a ver tal vez a algunas de la primera. Vamos a tener al menos una tercera concentración más adelante porque en las finales de la Liga Superior y su primera fase, me sirve de mucho para ver a las jugadoras”, dijo el DT.



En los últimos meses Giménez hizo seguimiento de las chicas, estuvo en el Nacional Femenino de Clubes Cadetes (de 15 a 17 años) en Santa Cruz y asistió al Clasificatorio de la Liga Superior Femenina de abril en Potosí.



“Estoy viendo todos los partidos de Liga Superior y eso me sirve para ver a las jugadoras”, recalcó.



Ya se tiene el plan de trabajo definido hasta el domingo: “Arrancaremos con trabajos sintéticos por la mañana. Los trabajos sintéticos son ejercicios que involucran dos acciones del juego como saque-recepción, recepción-armado, armado-ataque”.



“También habrá ejercicios globales, que son situaciones reales de juego con una intención táctica: seis contra seis, pero el ataque siempre lo hará la opuesta”, detalló.



La selección final estará compuesta por 14 jugadoras: dos armadoras, dos líberos, dos opuestas, cuatro puntas, tres centrales y una universal.