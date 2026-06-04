Estudiantes elaboran alfombras florales por la festividad de Corpus Christi

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 04/06/2026 a las 10h07
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En el marco de la solemnidad litúrgica de Corpus Christi, unidades educativas de Cochabamba instalaron este jueves las tradicionales alfombras florales y de aserrín en el centro histórico de la ciudad.

La iniciativa congrega anualmente a cientos de estudiantes de distintos colegios para plasmar expresiones de fe y arte sacro previo a la procesión principal del Cuerpo de Cristo. La Arquidiócesis de Cochabamba compartió algunas imágenes d ela actividad destacando la creatividad de los participantes. 

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