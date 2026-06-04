Estudiantes elaboran alfombras florales por la festividad de Corpus Christi

En el marco de la solemnidad litúrgica de Corpus Christi, unidades educativas de Cochabamba instalaron este jueves las tradicionales alfombras florales y de aserrín en el centro histórico de la ciudad.

La iniciativa congrega anualmente a cientos de estudiantes de distintos colegios para plasmar expresiones de fe y arte sacro previo a la procesión principal del Cuerpo de Cristo. La Arquidiócesis de Cochabamba compartió algunas imágenes d ela actividad destacando la creatividad de los participantes.