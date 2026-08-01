Cochabamba inicia los actos por el 201 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia y se dispone el embanderamiento departamental

Con la presentación del programa oficial de actividades, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (G.A.D.C.) inició este sábado los actos conmemorativos por los 201 años de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, de cara a las celebraciones del próximo 6 de agosto.

El acto de apertura se realizó en la Plaza Principal 14 de Septiembre, con la participación de secretarios departamentales, directores, servidores públicos y ciudadanos que entonaron el Himno Nacional con profundo fervor cívico.

"Damos inicio a las fiestas patrias. El 6 de agosto es la fecha más importante para los bolivianos, ya que conmemora el nacimiento de nuestro Estado. En ese marco, se emitió el Decreto Departamental 6524, mediante el cual solicitamos a la población izar los símbolos patrios en todos los edificios públicos y privados", señaló el secretario de Gobernabilidad y Coordinación, José Antonio Gonzales.

La autoridad, en representación del gobernador Leonardo Loza, invitó a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas bajo un espíritu de unidad y civismo.

"Rindamos este homenaje a Bolivia con el orgullo de haber nacido en esta tierra. Busquemos la unidad y hagamos del 6 de agosto una sola fiesta", enfatizó.

EMBANDERAMIENTO

En cumplimiento del Decreto Departamental 6524, la Gobernación dispone el embanderamiento obligatorio de edificios públicos y privados, viviendas, establecimientos comerciales y vehículos en todo el departamento de Cochabamba, desde el 1 hasta el 7 de agosto, utilizando los símbolos patrios oficiales.

PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

Miércoles 5 de agosto:

• 08:00 a.m. – Desfile Cívico Escolar Cochabamba II (Plaza 14 de Noviembre de Jayhuayco).

• 09:00 a.m. – Desfile Cívico Escolar Cochabamba I (Av. Heroínas esq. 25 de Mayo).

• 15:00 p.m. – Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental (Casa Departamental de las Culturas).

• 18:30 p.m. – Desfile de Teas (Av. Heroínas esq. 25 de Mayo).

Jueves 6 de agosto (Actos centrales):

• 06:00 a.m. – Saludo a la Aurora del Magno Día, a cargo de unidades militares (Plaza de las Banderas, Av. Ballivián – El Prado).

• 07:00 a.m. – Ofrenda Floral al pie del monumento al Libertador Simón Bolívar (Av. Ballivián – El Prado).

• 08:00 a.m. – Iza de los Símbolos Patrios y entonación del Himno Nacional (Plaza Principal 14 de Septiembre).

• 14:00 p.m. – Desfile Cívico Institucional (Av. Heroínas esq. 25 de Mayo).