Gran Poder. La Paz vivió ayer su mayor entrada folklórica anual

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Publicado el 02/08/2026 a las 10h12
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La ciudad de La Paz vivió ayer la entrada folclórica del Señor Jesús del Gran Poder 2026, con la participación de 74 fraternidades, miles de danzarines y músicos que recorrieron el circuito tradicional en una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes del país.

La jornada comenzó con el ingreso de la comitiva oficial integrada por autoridades nacionales, municipales y representantes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder (ACFGP), quienes acompañaron el inicio de la festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que la entrada moviliza aproximadamente a 95.000 danzantes y 35.000 músicos, lo que representa la participación de unas 130.000 personas vinculadas directamente con la festividad.

“Además de eso, hay una serie de personas alrededor, los bordadores, seguridad, comideras, vivanderas. Esto no solamente va a generar una reactivación económica, sino también una reactivación de la fe y del compromiso por nuestra ciudad”, señaló.

El ministro interino de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Fernando Aramayo, destacó que el Gran Poder genera un importante movimiento económico y turístico.

“Estamos hablando de una festividad que genera un movimiento económico de más de 57 millones de dólares, que comprende la entrada y actividades conexas”, afirmó.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo (JP) Velasco, participó por primera vez en la entrada del Gran Poder, y destacó la riqueza cultural de la festividad, además de asegurar.

“(Estoy) muy contento, primera vez que vengo al Gran Poder y no va a ser la última porque la verdad estoy muy impresionado por tanto desarrollo, tanta pasión por la cultura, así que estoy muy feliz de estar acá”, manifestó la autoridad a Urgente.bo.

Velasco también aprovechó para expresar un deseo al Señor del Gran Poder. “Le pido unidad para los bolivianos y que se empiece a ejecutar el 50/50 en el PGE del próximo año”.

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