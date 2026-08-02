Los vientos del viernes causaron más de mil cortes de electricidad

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 02/08/2026 a las 10h36
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Aparte de más de mil reclamos por cortes de electricidad y susto en gente expuesta a las ráfagas debido a su trabajo, el temporal de viento que la tarde del viernes azotó la ciudad de Cochabamba y poblaciones del valle bajo, no provocó daños personales ni otros materiales de magnitud.

Esa información se desprende de los reportes de personeros municipales y de la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (Elfec), emitidos ayer.

Elfec “desplegó 22 unidades móviles de emergencia para atender las interrupciones del suministro eléctrico ocasionadas por los fuertes vientos registrados la tarde del viernes en distintos sectores de Cochabamba.

“La contingencia provocó un incremento significativo en la demanda de atención por parte de los usuarios. Durante la hora de mayor incidencia, la empresa recibió 1.090 reclamos (…). Desde las 16:00 hasta las 24:00 horas, el personal operativo realizó inspecciones, retiró ramas, árboles y otros elementos”, señala una nota de prensa de la distribuidora de energía eléctrica.

Un informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) da cuenta de que las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 55 por hora, una cifra similar a la estimada el viernes por Los Tiempos, 60 km/h, en base a la escala de Beaufort.

“Hemos tenido el ingreso de aire frío y húmedo en estratos medios de la atmósfera”, explicó el director departamental del  Senamhi), Erick Sosa al canal estatal.

Po rsu parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Catastro de la Alcaldía de Cochabamba, Hugo Peña brindó informó que el temporal no tuvo consecuencias personales de serio perjuicio.

Y el jefe de la municipal Unidad de Gestión de Riesgos, Dennis Rosales indicó que la tarde del viernes personal de su unidad, de la Dirección de Medio Ambiente y de Emavra y UGR se desplegó por la ciudad para atender los casos de árboles caídos.

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