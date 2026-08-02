Olmos: una ley no basta para cambiar la educación

País
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 02/08/2026 a las 11h08
ESCUCHA LA NOTICIA

Supongamos que cambiamos la ley y desde la próxima gestión contamos con una ley ejemplar, muy bien concebida y redactada, ¿estamos asegurando que al día siguiente vamos a comenzar a reportar cambios en la calidad educativa? Es evidente que no (...)”, asegura Mónica Olmos,  experta en temas de educación, en entrevista con Los Tiempos.

Sobre el estado de la calidad de la educación en Bolivia, la necesidad de cambiar la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, el rol de las autoridades en la educación y otros temas habla Olmos, comunicadora social con Diplomado, Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación y 28 años de experiencia docente.

Los Tiempos: ¿Puede hacer un diagnóstico de cómo ve en este momento la educación en Bolivia?

Mónica Olmos: La veo con mucha preocupación, no sólo por los resultados de los estudios de calidad nacionales e internacionales que se vienen reportando desde 2019 y que revelan una tendencia, sino por la actitud del principal actor de la educación como es el Magisterio, que desde que Rodrigo Paz asumió, manifiesta -de manera sistemática y sostenida- una actitud poco proactiva, receptiva y competitiva, por el contrario, observo un gremio reactivo y contestatario, y esto evidentemente preocupa porque al final de cuentas, son los maestros los que hacen posible que la “magia” de la educación se lleve a cabo en aula.

El magisterio, tanto urbano como rural, al parecer, mantiene una postura radical y de rechazo a cualquier medida de cambio que provenga del Ministerio, y esto claro que preocupa porque quiere decir que muy probablemente, no acepte ninguna de las transformaciones que Bolivia necesita de manera urgente en términos educativos.

LT.- Luego de 16 años de la vigencia de la ley 070, Avelino Siñani ¿cree que esta norma responde en este momento a las necesidades de la educación boliviana?

MO.- Es que no solo es la ley. Hay que entender que la educación está en estado crítico no solo por lo que norme una Ley, sino por un conjunto de aspectos más. Te lo digo de otra manera: Supongamos que cambiamos la ley y desde la próxima gestión contamos con una ley ejemplar, muy bien concebida y redactada, ¿estamos asegurando que al día siguiente vamos a comenzar a reportar cambios en la calidad educativa?

Es evidente que no, me animo a decir, incluso, que ni a mediano plazo veríamos cambios.

Y es que junto con la nueva ley tendrían que darse una serie de transformaciones que no hacen precisamente a la letra muerta de una norma, sino a una forma de entender y vivir la educación tanto desde el Estado, como desde el Magisterio, la familia y el propio estudiante.

¿Estamos todos absolutamente convencidos de que la educación, la instrucción, la capacitación, el conocimiento, el desempeño académico de excelencia, la investigación, la disciplina y las competencias profesionales son los que realmente nos harán una sociedad libre, feliz y próspera?

¿Qué lugar ocupan estos conceptos al interior del Estado y de la sociedad civil? ¿Cuán dispuestos estamos a sacrificar tiempo, esfuerzo y dinero en la educación de nosotros y de nuestros hijos? ¿Cuán dispuestos están los maestros a aceptar un nuevo plan de estudios para mejorar y actualizar su perfil profesional?

Sí creo que necesitamos cambiar la Ley de educación actual, pero junto con ello necesitamos cambiar la forma cómo se forma el maestro, cómo se lo contrata, cómo compite profesionalmente, cómo se evalúa su desempeño, cuánto y cómo se le paga e incentiva; necesitamos hacer otras leyes que permitan un diálogo más armónico entre Estado, academia y sector productivo; necesitamos una ley de educación superior, necesitamos una ley de ciencia y tecnología, necesitamos una mejor distribución del recurso destinado a educación (y no necesariamente más presupuesto), necesitamos una Agencia de Calidad de la Educación (somos el único país de Latinoamérica que no cuenta con una Agencia de Calidad), es decir, no creamos que el cambio de la ley 070 va a solucionar el terrible problema educativo que tiene el país.

LT.- El Gobierno ha anunciado, desde su posesión en noviembre de 2025, profundos cambios en la ley 070, que recomendaría cambiar de esta ley o definitivamente habría que abrogarla?

MO.- Me parece que existe consensos entre los componentes del ecosistema educativo para cambiar la ley, de hecho, el Ministerio de Educación ha dado a conocer que diversos actores de este ecosistema han pedido una nueva ley.

Si se llegara a cambiar la norma, hay que distinguir lo importante de lo urgente, esto quiere decir que para febrero de 2027 el Subsistema Regular (escolar) necesita un currículo y textos escolares, (no olvidemos que este año los maestros están sin textos), y no creo que para febrero se tenga una nueva ley; pero sí se puede tener un nuevo currículo que permita diseñar material y recursos didácticos alineados a dicho currículo; bien, esto es lo urgente y hago notar que no se necesita de una nueva ley para hacer transformaciones curriculares y pedagógicos, es más, desde el 2012 se los viene haciendo regularmente y no se ha cambiado una coma a la Ley 070. Incluso, esta actualización curricular vivida desde la práctica permitiría dar mayores luces para lo que sería una nueva ley.

LT.- Cómo evalúa el rol de Ministerio de Educación a casi nueve meses de gestión.

MO.-Pregunta difícil. A ver, es evidente que las autoridades de esta cartera de Estado han estado ocupadas en resolver problemas y esto ha implicado tener que gastar mucho esfuerzo y cabeza en explicar, consensuar, negociar, defender, ceder, responder y demás a un Magisterio problemático (no olvidemos que fue el Magisterio el sector que inició el conflicto político y social de los 53 días en La Paz).

A ese ritmo y en ese contexto, no creo que hayan tenido mucho tiempo para hacer lo que tenían que hacer. De todas maneras, sé que los cambios en educación nunca se ven de forma inmediata, es más, quizá son las transformaciones que más tiempo toman.

En todo caso, si el Ministerio llega a febrero del 2027 con nuevo currículo y nuevos textos escolares, vamos a poder decir que lo hizo muy bien. La ley no me preocupa porque sería extraño que una ley educativa se saque en menos de un año, recordemos que tanto la Ley 1565 como la Ley 070 tomaron cada una entre 3 y 4 años en diseñarse y aprobarse.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores

Lo más compartido

1
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
2
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
3
Ollanta Humala sale libre al anularse caso Odebrecht en Perú
4
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
5
Sector agropecuario de Cochabamba anuncia que iniciará la importación de su propio diésel

Más en País

02/08/2026
Gran Poder. La Paz vivió ayer su mayor entrada folklórica anual
La ciudad de La Paz vivió ayer la entrada folclórica del Señor Jesús del Gran Poder 2026, con la participación de 74 fraternidades, miles de danzarines y...
Ver más
02/08/2026
Sanjinés: “Estamos en proceso de contrucción de la nueva ley educativa”
Apertura y flexibilidad, son las palabras clave que cita Erick Sanjinés, ministro de Educación, al referirse a los cambios que se vienen en el campo educativo...
Ver más
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, menciona, en entrevista con Los Tiempos, que una nueva ley educativa se debe abrir a otros profesionales y permita incluir innovaciones educativas.
Ver más
02/08/2026
“La ley educativa debe abrirse a innovaciones”, asegura el Ministro
La ciudad de La Paz dio inicio este sábado a la entrada folclórica en honor al Señor Jesús del Gran Poder, la mayor expresión cultural de los Andes, con el desfile de autoridades nacionales,...
Ver más
01/08/2026
La Paz inicia la festividad del Señor Jesús del Gran Poder con el desfile de autoridades
El exministro de Energía e Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, expresó este sábado su agradecimiento a las personas que, durante los tres días que permaneció arrestado en celdas de la Fuerza Especial...
Ver más
01/08/2026
Medinaceli agradece el respaldo y admite que enfrentó los días más difíciles de su vida
El líder político Samuel Doria Medina explicó las razonas de la ruptura entre Unidad Nacional y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Mediante un video en las redes sociales señaló que la decisión...
Ver más
01/08/2026
"El Gobierno no va a mejorar": Samuel ratifica su alejamiento de Paz y lo atribuye a razones éticas
En Portada
01/08/2026 Seguridad
Hallan el cadáver del subteniente acribillado en la frontera tras operativo especial en San Matías
La búsqueda del subteniente Yerson Salazar Aliendres concluyó la tarde de este sábado con un trágico desenlace.
vista
01/08/2026 Seguridad
Operativo por desaparición de subteniente deriva en el hallazgo de una pista ilegal en San Matías
"En estos operativos helitransportados se ha logrado ubicar una pista clandestina a 10 kilómetros aproximadamente de la localidad de Ascensión de la Frontera...
vista
01/08/2026 Cochabamba
Sector agropecuario de Cochabamba anuncia que iniciará la importación de su propio diésel
El representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, anunció que aproximadamente en 15 días comenzarán con la importación de su propio...
vista
01/08/2026 Mundo
Desarticulan en Chile red de trata que captaba mujeres en Bolivia; rescatan a 12 víctimas
Una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada en Chile, en un operativo que permitió rescatar a...
vista
01/08/2026 Cine
El coraje del plano secuencia: 90 años de Jorge Sanjinés mirando adentro
Llevo varios días en un bucle extraño, volviendo a ver La nación clandestina (1989) una y otra vez. Supongo que pasa cuando uno se choca con un cine que no es...
vista
01/08/2026 País
Medinaceli agradece el respaldo y admite que enfrentó los días más difíciles de su vida
El exministro de Energía e Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, expresó este sábado su agradecimiento a las personas que, durante los tres días que permaneció...
vista
Actualidad
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, menciona, en entrevista con Los Tiempos, que una nueva ley educativa se debe...
Ver más
02/08/2026 País
“La ley educativa debe abrirse a innovaciones”, asegura el Ministro
“Supongamos que cambiamos la ley y desde la próxima gestión contamos con una ley ejemplar, muy bien concebida y...
Ver más
02/08/2026 País
Olmos: una ley no basta para cambiar la educación
Apertura y flexibilidad, son las palabras clave que cita Erick Sanjinés, ministro de Educación, al referirse a los...
Ver más
02/08/2026 País
Sanjinés: “Estamos en proceso de contrucción de la nueva ley educativa”
Aparte de más de mil reclamos por cortes de electricidad y susto en gente expuesta a las ráfagas debido a su trabajo,...
Ver más
02/08/2026 Cochabamba
Los vientos del viernes causaron más de mil cortes de electricidad
Deportes
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que cancela su propuesta de vender participaciones de la Copa...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Infantino da marcha atrás y anula su oferta de privatizar el Mundial
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
“Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes,...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica
Uno de los restaurantes más emblemáticos de Burger King en Bolivia vuelve a operar completamente renovado.
Ver más
02/08/2026 Sociales
Burger King Ballivián reabre sus puertas y renueva un ícono de Cochabamba
La cantante cochabambina Micaela Lima se ganó el derecho de cantar en la 14° edición del Festival Internacional de la...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Micaela Lima: quiero que el nombre de mi país suene en el Festival de Punta del Este
Llevo varios días en un bucle extraño, volviendo a ver La nación clandestina (1989) una y otra vez. Supongo que pasa...
Ver más
01/08/2026 Cine
El coraje del plano secuencia: 90 años de Jorge Sanjinés mirando adentro