Reportaje brasileño revela cómo operan el PCC y el Comando Vermelho en la frontera con Bolivia

La situación de criminalidad y operaciones protagonizadas por los grupos Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) en la frontera Bolivia - Brasil, fue reflejada en un reportaje que coincide con la revelación del Gobierno boliviano de que estas organizaciones "se pelean" un corredor para traficar sustancias controladas.

El programa brasileño Entre Comillas llegó hasta el límite entre ambos países y documentó cómo estos cárteles operan en la región fronteriza para mover droga y ganar "miles de millones" con el narcotráfico.

El equipo periodístico se trasladó hasta Guajará-Mirim, en el estado de Rondônia, localidad separada de Bolivia únicamente por el río Mamoré, que conecta con la beniana Guayaramerin. A 15 kilómetros de esa ciudad, acompañados por la Policía Federal de Brasil, mostraron cómo es el cruce ilegal hacia territorio boliviano."

"Este es uno de los principales puntos de entrada para la cocaína producida en los países vecinos y uno de los dos mayores desafíos para las fuerzas de seguridad de la región", se relata en el documental.

La difusión de este trabajo periodístico coincide con una ola de violencia que golpea a San Matías, en Santa Cruz. En la última semana se registraron cinco asesinatos, incluido el del subteniente de la Policía Yerson Salazar.

Ante estos hechos, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, atribuyó los crímenes a la disputa entre bandas brasileñas: "Los grupos brasileños criminales, PCC y Comando Vermelho, se pelean un corredor para sacar droga al exterior".

Por ello, la noche del lunes un centenar de policías de élite de los grupos Delta, DACI, Crimen Organizado y Antinarcóticos llegó a Ascensión de la Frontera para iniciar patrullajes y rastrillajes en comunidades rurales del municipio.



