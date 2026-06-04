Zelensky puede ir a Moscú para conversar en cualquier momento, dice Kremlin

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Xinhua
Publicado el 04/06/2026 a las 21h07
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puede venir a Moscú en cualquier momento si desea entablar conversaciones, aseguró hoy jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Zelensky publicó una carta hoy con anterioridad, en la que propone una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la participación de Europa y Estados Unidos.

Peskov comentó que el Kremlin revisó la carta e informará a Putin luego de finalizar su reunión de trabajo.

"El presidente Putin afirmó que si Zelensky quiere hablar, puede venir a Moscú y hacerlo", señaló Peskov.

Al comentar sobre los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a resolver el conflicto ucraniano, Peskov explicó que Rusia nunca ha idealizado el rol de Estados Unidos y que sus intereses nacionales se mantienen como la principal prioridad.

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