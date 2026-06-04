Evo Morales insta a la Asamblea a rechazar el proyecto de ley sobre estados de excepción

El expresidente Evo Morales cuestionó este jueves el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para regular los estados de excepción en Bolivia. Durante la Sesión de Honor por los 56 años de aniversario de Villa Tunari, Morales pidió públicamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que rechace la propuesta, advirtiendo que su aprobación podría viabilizar acciones represivas contra la población.

"Pido desde acá a la Asamblea Legislativa Plurinacional que no aprueben este tipo de normas para matar al pueblo. Ojalá la asamblea plurinacional no se equivoque si no también va a ser cómplice", sostuvo.

Las críticas de Morales surgen tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz, quien este miércoles confirmó el envío del reglamento al Legislativo.

Paz defendió la propuesta en la Casa Grande del Pueblo, argumentando que el proyecto fue coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo una "lógica de acción humanitaria". El mandatario especificó que la norma busca fortalecer el marco institucional de las fuerzas de seguridad ante situaciones de emergencia.

El Ejecutivo justificó la urgencia de regular los estados de excepción debido a la crisis que enfrentan La Paz y El Alto por los bloqueos de carreteras, que ya cumplen 34 días. Según los informes oficiales del Gobierno, esta medida de presión ha dejado más de siete personas fallecidas y pérdidas económicas para el país.