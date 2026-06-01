Diputado Alarcón propone referéndum revocatorio extraordinario de presidente, vice y asambleístas

El diputado Carlos Alarcón planteó la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como una salida a la crisis generada por los bloqueos indefinidos.

En un pronunciamiento público, el legislador sostuvo que el país atraviesa un "callejón sin salida" debido a las medidas de presión, que afectan los derechos de la población y podrían derivar en un escenario de violencia generalizada.

Como parte de su propuesta, planteó que la Asamblea apruebe por dos tercios una ley interpretativa de la Constitución que permita convocar a un referéndum revocatorio extraordinario en un plazo de tres meses.

El diputado explicó que, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley del Régimen Electoral, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea concluirían sus mandatos en 2030. En caso de que triunfe la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en un plazo de hasta cinco meses.

Según Alarcón, la ley interpretativa tendría carácter excepcional y serviría para habilitar mecanismos de solución en situaciones extremas que comprometan la vigencia del orden constitucional y democrático o que puedan desembocar en enfrentamientos entre bolivianos.

Alarcón advirtió que no se debe permitir que la violencia "deponga y derroque gobiernos", incluso si esta se presenta bajo la figura de elecciones anticipadas, porque ello pondría en riesgo la existencia del Estado y el orden constitucional.

Alertó que, detrás de las protestas contra el presidente, está la intención de que Edmand Lara asuma el cargo, para se un "puente para el retorno de Evo Morales".

"Autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada", concluyó.