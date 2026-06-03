Renuncian Salinas y García y perfilan a E. Justiniano como ministro de Defensa

Raúl Marcelo Salinas renunció a la cartera de ministro de Defensa y Beatriz García a la de ministra de Educación, anoche en medio de los conflictos que atraviesa el país.

La información fue confirmada por los equipos de comunicación de ambas carteras de Estado, según reporte de Erbol.

Y fue la ahora exministra García la que confirmó su dimisión al portal Urgente.bo.

“Si es verdad”, dijo García cuando se le consultó sobre la versión de su renuncia al cargo. No se conoce quién sería su reemplazante.

Hasta las 22:00 de anoche no hubo un pronunciamiento oficial del Gobierno respecto a las dimisiones.

Sin embargo, tras la renuncia de Salinas, varios medios difundieron que su reemplazante es el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano y que hoy sería posesionado en el cargo.

El Deber y Brújula Digital también confirmaron la dimisión de Salinas, aunque ninguno especificó el nombre de sus fuentes.

Los medios citados señalaron también que fuentes allegadas al Gobierno confirmaron que Justiniano asumiría el cargo en Defensa. Salinas y García asumieron sus funciones el 9 de noviembre, cuando el presidente Rodrigo Paz los posesionó con el compromiso de trabajar 24/7 junto al resto del gabinete ministerial.

Las renuncias se producen en medio de los conflictos y bloqueos que exigen la dimisión del mandatario y que ya se han prolongado por más de un mes.

A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para instalar el diálogo con los sectores movilizados, este proceso no avanzó.

Reunión

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión de Gabinete con sus ministros y al promediar las 19:45, algunos ministros abandonaron las instalaciones de Palacio de Gobierno.

“Es una reunión de coordinación”, dijo escuetamente el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tras salir de Palacio.

Anoche corrió la versión de que hasta cuatro integrantes del equipo de Paz habrían renunciado en medio de fuertes disputas internas en el gabinete de ministros, sin embargo ninguna fuente oficial pudo confirmar el rumor.

La anterior semana, Edgar Morales renunció al cargo de Ministro de Trabajo.