Cochabamba pasa a ser epicentro de los bloqueos con 32 vías cortadas

La Administrado Boliviana de Carreteras (ABC) revela que continúan siendo seis los departamentos que concentran los cortes de rutas, pero al iniciar esta semana Cochabamba es el más afectado.

Arranca una nueva semana y un nuevo mes, pero los conflictos en Bolivia no cesan, este lunes 1 de junio se reportan al menos 90 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos del país, según Unitel

Según los datos del mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba es ahora el departamento más afectado al contar con 32 vías cortadas, de acuerdo al reporte hasta antes de las 6:30.

El segundo departamento más afectado es La Paz con 19 puntos de bloqueo, mientras que en Potosí hay 16, Oruro tiene 11, Chuquisaca nueve y Santa Cruz tres cortes de rutas.

Esta jornada de 1 de junio, se cumplen 32 días de movilizaciones en el país de parte de sectores campesinos y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el diálogo con el Gobierno y solo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante el día domingo, la COB realizó un ampliado donde definieron continuar con las medidas de presión de manera indefinida, mientras que el país y la población sufre las consecuencias de estas determinaciones con el desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y demás.

Sin embargo, pese a que los puntos de bloqueo se han masificado en el territorio nacional, el Gobierno muestra su postura al diálogo y afirma que esperarán a los sectores para poder instalar reuniones y llegar a un acuerdo.