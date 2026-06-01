Dirigente evista convoca a movilizaciones desde El Alto

Desde el punto de bloqueo del Peaje de El Alto, el dirigente evista Feliciano Vegamonte anunció la masificación de las movilizaciones y, además, llamó a los municipios y los alcaldes a sumarse a las protestas contras el presidente Rodrig Paz.

Vegamonte fue diputado y viceministro en el Gobierno del MAS. Ahora es representante de una confederación de campesinos afín al evismo y está en la urbe alteña activando las movilizaciones.

“Yo quiero decir desde acá, desde la ciudad de El Alto: todos los municipios deben sumarse a estas movilizaciones, los alcaldes, concejales, porque al final todos han entrado con el voto del pueblo y no pueden los alcaldes, las autoridades municipales estar en contra de su pueblo. Eso significaría un mal agradecimiento a esa gente que ha votado”, dijo Vegamonte este lunes en declaraciones recogidas por Única TV.

Anteriormente, el dirigente y otros enviados del evismo exigieron que se convoque a elecciones en 90 días.

Este lunes, Vegamonte aseveró que las movilizaciones son contra el modelo económico del Gobierno, que considera neoliberal, y la injerencia de Estados Unidos. Agregó que se defiende la soberanía nacional y los recursos naturales.

Otro activista argentino

El dirigente argentino del Partido Obrero - Frente de Izquierda, Sebastián Copello, participó este fin de semana en un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, donde expresó su respaldo a los bloqueos y movilizaciones en el país. Durante su intervención, comparó al presidente argentino Javier Milei con el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

“Milei es igualito a Paz”, afirmó Copello ante los asistentes al encuentro sindical. El dirigente sostuvo además que ambos representan gobiernos alineados con intereses del imperialismo y cuestionó sus políticas económicas.

Copello, identificado por Prensa Obrera como dirigente del Partido Obrero–Frente de Izquierda y diputado provincial electo de Jujuy, y por el Partido Obrero como concejal de San Salvador de Jujuy, aseguró que la lucha que se desarrolla en Bolivia es observada por sectores sindicales y políticos de Argentina.

La acción de Copello ocurre días después de la presencia de la activista argentina Mercedes Trimarchi, quien también se identificó como diputada electa, en actividades vinculadas a sectores movilizados en El Alto y en un ampliado de la COB. Por ese caso, la Cancillería rechazó sus afirmaciones y recordó el principio de no intervención en asuntos internos.

El fin de semana, algunas personas increparon a un grupo de ciudadanos argentinos que estaban en las puertas de la sede de la COB. “Dejen de estar inmiscuyéndose en temas bolivianos”, dice parte de un video que se viralizó en redes sociales.