Zamora no ve un alejamiento de Samuel y cree aportará con "críticas constructivas": "Vamos a valorar todo lo que diga"

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se refirió a la decisión de Samuel Doria Medina de romper su alianza con el Gobierno y afirmó que, desde su percepción, no se trata de un "alejamiento" y el empresario seguirá aportando "críticas constructivas" al Ejecutivo.

"Yo creo que Samuel Doria Medina nos tiene que aportar con lo que ha dicho, una crítica constructiva, vamos a valorar todo lo que él diga", aseveró.

En ese sentido, el Ministro aseguró que no ve un alejamiento de Samuel, sino que su decisión de romper la alianza con Paz y el Gobierno marcará el "inicio de un trabajo porque lo que queremos los bolivianos es que nos vaya bien".

Asimismo, se refirió a las palabras de Doria Medina respecto a los errores que comete el Gobierno y señaló que "nadie es perfecto".

"Nadie es perfecto, tenemos errores. Don Samuel Doria Medina ha debido cometer errores en sus empresas como yo, como todos... uno aprende de sus errores", afirmó.

La mañana de este lunes, a través de sus cuentas en las redes sociales, el empresario Samuel Doria Medina oficializó que Unidad Nacional rompió su alianza con el Gobierno de Rodrigo Paz y señaló que las razones son "principalmente éticas".

"Desde hoy lunes 27 de julio de 2026, Unidad Nacional (UN) y el gobierno de Rodrigo Paz seguimos caminos separados. La razón es principalmente ética", señaló.

Doria Medina aseveró que como UN comparten "muchos aspectos de la ideología del gobierno", pero aseveró que "nos molestan sus formas de hacer (o no hacer) las cosas" (sic).

"También nos preocupa la corrupción, mal eterno y general, que por eso mismo debe enfrentarse de una manera decidida, lo que consideramos que no se está haciendo actualmente", señaló.

En ese sentido, el empresario afirmó que los militantes de UNO que sigan con el Gobierno a partir de hoy "actuarán de forma personal y no comprometerán al partido".

"En el Parlamento haremos oposición constructiva. Esto significa que apoyaremos las medidas que apunten a un cambio de modelo y que no conspiraremos en contra de la estabilidad del presidente", señaló.