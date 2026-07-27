El frío no da tregua Cochabamba de noche: la dura realidad de los sin techo

Cochabamba
José Rocha
Publicado el 27/07/2026 a las 8h56
ESCUCHA LA NOTICIA

Un recorrido nocturno por las plazas, aceras y mercados de la ciudad de Cochabamba revela la dura realidad que atraviesas decenas de indigentes que enfrentan las bajas temperaturas del invierno en busca de un refugio improvisado.

Una banca de plaza, un espacio de acera o el pasillo desierto de un mercado se convierten en el único refugio disponible de las personas sin techo, que por el día trabajan en oficios eventuales o piden limosna en las calles.

Los desamparados se protegen de las bajas temperaturas con lo que pueden y encuentran. Todo sirve para vencer al frío del invierno.

Los indigentes se protegen con cartones, plásticos y frazadas donadas. Otros, se acurrucan en una carretilla que de día sirve para cargar toda clase de mercaderías y por la noche es una placida cama.

Muchos duermen temprano y ya se los puede ver acomodarse en un rincón o en le banco de una plaza, como la 14 de Septiembre, cuando la gente se va marchando. Unos mastican hojas de coca antes de que llegue el sueño y otros solo se echan hasta que se quedan dormidos de cansancio ya sin importar si las personas continúan trajinando cerca de ellos.

Aunque instituciones como la Alcaldía de Cochabamba abren refugios para las personas más desfavorecidas durante el invierno, muchos optan por quedarse en la calle para no perder su espacio debido a que otros se los pueden arrebatar. También, porque quienes venden dulces, limones, manzanilla y otros productos necesitan levantarse temprano para ir comprar productos al por mayor a primera hora de la mañana.

En cambio, en los refugios si bien les proporcionan una cama, baño y alimentos deben cumplir con las reglas y horarios de cada establecimiento. Es muy difícil que una persona en situación de calle decida irse a un albergue con reglas y horarios establecidos para cuidar la convivencia.

Al amanecer los indigentes se marchan de su refugio improvisado para comenzar un nuevo día, que con seguridad repetirá la rutina de cada noche para hallar donde pasar la noche.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Doria Medina oficializa la ruptura con Paz: 'Desde hoy seguimos caminos separados'
2
Roban al menos 60 celulares valuados en Bs 100 mil de una tienda en pleno centro de Cochabamba
3
Brasil llama a su embajador en Argentina tras ofensas de Milei
4
Empresarios de la FEPC plantean activar proyectos de Visión Cochabamba 2030
5
Mueren dos militares y dos civiles tras enfrentar a “jucus” en mina de Huanuni

Lo más compartido

1
La ola de calor temprana en Europa dispara las muertes
2
Morales señala que el caso del oro en maletas sería un “volteo entre ministros” del Gobierno
3
Escolares vuelven a clases en horario de invierno en Cochabamba
4
Casos maletas, armas y oro develan falencias e irregularidades en Viru Viru
5
UPAL: 36 años formando profesionales con un plantel docente de alto nivel e infraestructura de vanguardia

Más en Cochabamba

27/07/2026
Escolares vuelven a clases en horario de invierno en Cochabamba
Cientos de escolares retornaron este lunes 27 de julio a las clases después de la temporada de receso pedagógico. El Ministero de Educación prevé que las...
Ver más
27/07/2026
Bailarines se lucen en la 2da promesa
Más de 70 fraternidades participaron ayer en Quillacollo en la segunda promesa de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, una de las expresiones...
Ver más
Más de 100 flamencos rosados (Phoenicopterus chilensis) embellecen la laguna de Cotapachi o de los Incas, ubicada en el extremo sur del municipio de Quillacollo. Las aves migratorias llegan desde el...
Ver más
26/07/2026
Más de100 flamencos rosa embellecen Cotapachi
Más de 70 fraternidades participan este domingo en la segunda promesa de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de Cochabamba.
Ver más
26/07/2026
Urkupiña 2026 inicia su agenda central con la segunda promesa y más de 70 fraternidades
Con la realización de la segunda promesa de las fraternidades folklóricas y tras la confirmación del feriado departamental del 14 de agosto, este domingo comienza el calendario de actividades de la...
Ver más
26/07/2026
Quillacollo acelera los preparativos rumbo a la Festividad de Urkupiña
El gobernador Leonardo Loza anunció oficialmente que el próximo 14 de agosto será feriado departamental en todo el departamento, en cumplimiento de la Ley Departamental N.º 946, que declara esta...
Ver más
25/07/2026
Loza confirma el feriado del 14 de agosto por la festividad de Urkupiña
En Portada
27/07/2026 Seguridad
Ejército descarta emboscada y afirma que un deslizamiento causó la muerte de dos militares en Huanuni
El ejército boliviano descartó que los dos sargentos fallecidos durante un operativo en el cerro Posokoni en Huanuni, hayan sido víctimas de una emboscada.
vista
27/07/2026 Seguridad
Base Naval "Cobija" intercepta cargamento ilegal de madera en el río Abuná valuado en más de Bs 16.000
Durante operaciones de control del tráfico fluvial en el río Abuná, en Pando, la Armada Boliviana comisó madera transportada de forma ilegal valuada en más de...
vista
27/07/2026 Economía
Empresarios de la FEPC plantean activar proyectos de Visión Cochabamba 2030
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) propone activar los proyectos presentados en el Congreso Empresarial Cochabamba 2026...
vista
27/07/2026 País
Bolivianos fueron rescatados en Buenos Aires tras ser víctimas de explotación laboral extrema
Una situación que genera preocupación entre la comunidad boliviana en Argentina. Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina permitió rescatar a 16...
vista
27/07/2026 País
Para Manfred, los policías que saludaron a Evo "no tienen la culpa", sino es el Gobierno que debe tomar acciones
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó que se pretenda castigar a los dos policías que fueron filmados saludando a Evo Morales, porque...
vista
27/07/2026 Mundo
De la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas de Colombia en el mundo
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que tras su toma de posesión el próximo 7 de agosto, ordenará el cierre de al...
vista
Actualidad
Cientos de escolares retornaron este lunes 27 de julio a las clases después de la temporada de receso pedagógico. El...
Ver más
27/07/2026 Cochabamba
Escolares vuelven a clases en horario de invierno en Cochabamba
Willy Pozo Torrico es posesionado como nuevo viceministro de Defensa y Cooperación de Desarrollo Integral en un acto...
Ver más
27/07/2026 País
Willy Pozo Torrico asume como nuevo viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que tras su toma de posesión el...
Ver más
27/07/2026 Mundo
De la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas de Colombia en el mundo
Una situación que genera preocupación entre la comunidad boliviana en Argentina. Un operativo realizado por la Policía...
Ver más
27/07/2026 País
Bolivianos fueron rescatados en Buenos Aires tras ser víctimas de explotación laboral extrema
Deportes
The Strongest empató con Blooming 1-1 ayer en Santa Cruz, resultado que le permite mantenerse invicto y sumar un punto...
Ver más
27/07/2026 Fútbol
The Strongest empata con Blooming y continúa invicto en el campeonato
El mediocampista español Rodrigo Hernández Cascante fue la figura del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, por lo...
Ver más
27/07/2026 Fútbol Int.
MUNDIAL DE FÚTBOL 2026 Rodrigo Hernández, el mediocampista español, fue la figura del campeonato
Always Ready venció a San Antonio por 3-1 ayer en El Alto y se consolida en la punta del campeonato de la División...
Ver más
26/07/2026 Fútbol
Always Ready vence a San Antonio 3-1 y se consolida puntero del torneo
Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF
Tendencias
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
El público cochabambino disfrutará de una cartelera cultural diversa en la semana 31 del año. El concierto del Ensamble...
Ver más
27/07/2026 Cultura
Semana 31: El violinista Alexander Lapich vuelve a Cochabamba
La literatura nace de todo aquello que encuentra en la putrefacción su destino indefectible. Un enunciado semejante...
Ver más
27/07/2026 Cultura
“Un resplandor”, de Giovanna Rivero
Como nunca la Feria Internacional del Libro de La Paz reunirá a escritores de 19 naciones provenientes de diversos...
Ver más
26/07/2026 Cultura
30 años de historia: La FIL La Paz congrega a escritores de 19 naciones
Santa Cruz de la Sierra vuelve a convertirse en escenario de la música para piano. Del 29 de julio al 2 de agosto de...
Ver más
26/07/2026 Música
Virtuosos artistas de América y Europa animan la sexta versión del Festival Internacional de Piano “Encuentros”