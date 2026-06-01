9 horas sin motorizados. Peatones y ciclistas gozaron su primer día de este año

Las calles,parques y plazas de Cochabamba volvieron a llenarse de familias, ciclistas y actividades recreativas ayer durante el primer Día del Peatón y del Ciclista del 2026.

Sectores como El Prado, la avenida Libertador y la laguna Alalay registraron gran presencia de personas.

Desde media mañana horas, cientos de personas salieron a recorrer la ciudad aprovechando la ausencia de vehículos motorizados en Cercado y Sacaba. Durante la jornada se realizaron caravanas ciclísticas, actividades deportivas, ferias, juegos y presentaciones culturales organizadas en distintos puntos de la ciudad.

En la zona norte de Cochabamba se observó intenso movimiento de familias y grupos de amigos compartiendo en las avenidas y otros públicos. Asimismo, hubo una importante presencia de comerciantes ofreciendo alimentos, bebidas y distintos productos para las personas que paseaban.

Sin embargo, varios vendedores afirmaron a Los Tiempos que, pese a la gran cantidad de personas en las calles, las ventas no alcanzaron el nivel de anteriores jornadas peatonales. Según explicaron, esto se debería principalmente a la presencia masiva de vendedores ambulantes y a que no todos los municipios metropolitanos participaron este año del Día del Peatón y de Ciclista.

Municipios como Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Colcapirhua y Tiquipaya suspendieron la jornada, mientras que Cercado y Sacaba sí decidieron llevar adelante la actividad.

A pesar del menor movimiento comercial reportado por algunos sectores, Cochabamba vivió una jornada marcada por la recreación, el deporte y la convivencia familiar en el primer Día del Peatón y del Ciclista de este año.