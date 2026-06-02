Dirigentes evistas se muestran activos en El Alto

Los dirigentes evistas Feliciano Vegamonte y Dieter Mendoza se pronunciaron este martes en El Alto, adonde llegaron hace varios días, en un llamado a masificar las movilizaciones, a tiempo de condicionar la pacificación del país a que renuncie el presidente Rodrigo Paz.

“El pueblo movilizado solo se va a apaciguar cuando Rodrigo Paz renuncie su cargo de presidente, porque es una consigna, una consigna natural, no decimos los dirigentes, sino las bases en los puntos de bloqueo eso han decidido”, dijo Vegamonte, que fue diputado y viceministro, y ahora ejerce como dirigente campesino del evismo.

“La única manera de pacificar nuestro país es que exijan la renuncia de este Gobierno vendido a las transnacionales y a Estados Unidos”, manifestó a su turno Dieter Mendoza, vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

En las movilizaciones en El Alto, también se observado a otros dirigentes evistas del Trópico de Cochabamba como Vicente Choque y Wilma Colque, entre otros.

Dieter Mendoza llamó al “pueblo indiferente” a sumarse a las movilizaciones como “única salida para traer tranquilidad”, porque de lo contrario advirtió que continuará el “sufrimiento” con afectaciones como la subida de precios en la canasta familiar.

Aseguró que no retrocederán, aunque haya estado de excepción. Llamó a los puntos de bloqueo a organizarse para durar semanas o meses.

El evismo pide que el presidente Paz renuncie y que haya elecciones en el plazo de noventa días.

Vegamonte también llamó a masificar las movilizaciones e insistió en que los alcaldes deben sumarse a esta “lucha”. También convocó a exdirigente y jóvenes para unirse.

Wilber Mamani, dirigente departamental de Potosí, destacó las resoluciones del cabildo de la ciudad de El Alto que pide la liberación de los detenidos en las movilizaciones sociales, y convoca a la unidad del “pueblo boliviano” para lograr la renuncia de Paz Pereira.

Mientras unos dirigentes evistas se activan en El Alto, hay otros que están trabajando en la preparación de una marcha contra el gobierno de Paz.

"Vamos a entrar con todo a la ciudad de La Paz. Varios compañeros se están trasladando a la ciudad de El Alto para poder ingresar al centro y lo recalco: no hay retorno de esta movilización. La movilización es hasta sacar a Rodrigo Paz", dijo a Urgente.bo Vicente Choque, dirigente de la Csutcb afín a Evo Morales.