EEUU levanta bloqueo a tránsito marítimo de Irán

Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques" en la zona.

"Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales. Aunque subrayó que "todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado", el organismo advirtió de que los "grandes buques permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto".

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom informó que había desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.