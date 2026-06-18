EEUU levanta bloqueo a tránsito marítimo de Irán

Mundo
DW
Publicado el 18/06/2026 a las 17h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques" en la zona.

"Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales. Aunque subrayó que "todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado", el organismo advirtió de que los "grandes buques permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto".

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom informó que había desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
2
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte

Lo más compartido

1
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"
2
52 organizaciones exigen a Cepeda y Abelardo respetar los resultados
3
A 200 años de su creación, el Ministerio de Economía plantea cinco pilares para construir la riqueza del futuro
4
50 días de bloqueo trajo 14 muertos y $us 2.700 millones en pérdidas económicas
5
Senadores conforman comisión de investigación para esclarecer hallazgo de droga en madera

Más en Mundo

19/06/2026
Fuerzas de seguridad de Costa Rica evacúan a la presidenta Laura Fernández tras una presunta explosión
 Las fuerzas de seguridad de Costa Rica han tenido que evacuar este viernes a la presidenta del país, Laura Fernández, tras escucharse un fuerte estruendo...
Ver más
19/06/2026
Comisión de Ética del Senado admite denuncia contra Nilton Condori y podría ser expulsado
La Comisión de Ética del Senado admitió la denuncia presentada en contra del legislador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, por la presunta comisión de...
Ver más
Como quizá no ocurría en elecciones recientes, las autoridades y organizaciones de la sociedad civil de Colombia han empezado a expresar su preocupación por los riesgos que podrían afectar la...
Ver más
19/06/2026
52 organizaciones exigen a Cepeda y Abelardo respetar los resultados
A pocos días de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, que está programada para el 21 de junio, un grupo de más de diez congresistas de Estados Unidos sacudió la campaña política con...
Ver más
18/06/2026
EEUU: congresistas piden a Trump detener injerencia en Colombia
Un memorando de entendimiento fue firmado electrónicamente por los presidentes de ambas naciones, sus términos ya están vigentes, lo que implica el fin de las hostilidades y la apertura del estrecho...
Ver más
17/06/2026
Irán y EEUU acuerdan poner fin a la guerra entre ambos países
Casi dos semanas después del balotaje, todo apunta a que la hija del expresidente Alberto Fujimori llegará por fin a la presidencia en su cuarto intento. La pregunta ya no es si gobernará, sino cómo.
Ver más
17/06/2026
Los retos de Keijo Fujimori, virtual ganadora en Perú
En Portada
20/06/2026 País
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte
Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las primeras horas del Estado de Excepción que...
vista
20/06/2026 País
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"
Horas después de la declaratoria del Estado de excepción, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que "en aquellos puntos donde todavía haya...
vista
19/06/2026 País
Gobierno y COB firman acuerdo
El líder de la COB anunció en fin de los bloqueos que ejecutan.
vista
19/06/2026 País
Gobierno convoca a Argollo de la COB para firmar un acuerdo, según dirigente intercultural
El Gobierno nacional convocó a Mario Argollo y a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a un nuevo encuentro este viernes por la tarde en La Paz...
vista
19/06/2026 País
Bloqueos son puntos de extorsión, denuncian choferes
Dos dirigentes de organizaciones de transportistas coinciden en que quienes obstruyen algunas carreteras cobran a los conductores de vehículos para dejarlos...
vista
19/06/2026 País
Bolivia sufre 50 días de bloqueos y se registran 41 rutas cortadas en cinco departamentos
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informo que Bolivia cumple 50 días de movilizaciones este 19 de junio y que hay 41 puntos de bloqueos que se...
vista
Actualidad
El expresidente Jorge Tuto Quiroga se manifestó sobre el Estado de excepción, que rige en todo el territorio nacional,...
Ver más
20/06/2026 País
Tuto dice que "el Legislativo debe aprobar" el Estado de excepción y cuestiona al Gobierno por la "demora"
Horas después de la declaratoria del Estado de excepción, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que "...
Ver más
20/06/2026 País
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"
Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las...
Ver más
20/06/2026 País
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte
Desde tempranas horas de este sábado, pese al acuerdo que el Gobierno firmó con la Central Obrera Boliviana (COB),...
Ver más
20/06/2026 País
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
Deportes
Un triplete de Jonathan David encauzó el 6-0 de la selección de Canadá que logró este jueves su primer triunfo en una...
Ver más
18/06/2026 Fútbol Int.
Canadá golea a Catar y roza el pase a dieciseisavos de final
El espectacular estreno de Leo Messi en el Mundial 2026 estuvo marcado por una mezcla de alegría y angustia.
Ver más
18/06/2026 Fútbol
Reportan que el padre de Messi se encuentra hospitalizado y "en estado grave"
El equipo africano se impuso con el 1-0 en el minuto 95 para dar vida a sus opciones en el duro Grupo L del Mundial.
Ver más
17/06/2026 Fútbol Int.
Ghana vence a Panamá al filo del final
¡Séptima jornada de Mundial 2026!
Ver más
17/06/2026 Fútbol
¡Séptima jornada de Mundial 2026!
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Doble Click
Con el lema “yoga para un envejecimiento saludable”, se celebrará este domingo (21 de enero) el Día Internacional de...
Ver más
19/06/2026 Vida
Alianza convoca a conmemorar el Día Internacional del Yoga
El nombre de Manuel García-Rulfo se convirtió en tendencia internacional luego de que fuera captado junto a Shakira a...
Ver más
19/06/2026 Música
Quién es Manuel García-Rulfo, el presunto nuevo amor de Shakira
El reconocido artista boliviano Hilarión Camargo continúa en carrera y se acerca cada vez más a la final de The People...
Ver más
18/06/2026 Cultura
Camargo es candidato para conquistar The People Artist
Durante la máxima cita deportiva, la pasión futbolera se multiplica y aumenta la exposición de los menores de edad a...
Ver más
18/06/2026 Conectados
Mundial, una oportunidad para hablar de apuestas online con adolescentes