Federación campesina paceña niega tregua humanitaria en sus bloqueos

El comité ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari aclaró que es falso el instructivo acerca de una tregua humanitaria de 24 horas atribuido a esa organización y que circula en redes sociales.

"Informamos a nuestras bases y a la población en general que el instructivo que circula en redes sociales y WhatsApp es falso y no fue emitido por nuestra organización. Dicho documento no cuenta con autorización ni respaldo institucional, por lo que no representa la posición oficial de nuestra organización", indicaron los campesino paceños.

"Pedimos a la población informarse únicamente por nuestros canales oficiales y evitar compartir información no verificada".

Este sector continúa movilizado y mantiene bloqueos en distintas rutas que cercan a la ciudad de La Paz y El Alto.