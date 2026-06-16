Noboa impone nuevo estado de excepción en casi la mitad de Ecuador

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Publicado el 16/06/2026 a las 18h01
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este martes el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país y tres cantones durante un periodo de 60 días, prorrogables por otros 30 si persisten las condiciones de inseguridad que lo han motivado, en el marco de la lucha de las autoridades ecuatorianas contra el crimen organizado.

Concretamente, la medida se aplicará en las provincias de Pichincha –donde se encuentra la capital de Ecuador, Quito–, Guayas –que alberga la ciudad de Guayaquil– Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchicas, Sucumbíos y Azuay; así como los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, Las Naves, en la de Bolívar, y La Troncal, en la de Cañar.

Durante la vigencia de este nuevo estado de excepción, quedarán suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de manera que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán interceptar comunicaciones, así como registrar sin una autorización judicial previa aquellos inmuebles en los que existan indicios de que podrían ocultarse "integrantes de grupos armados organizados", así como encontrarse posibles armas o "sustancias sujetas a fiscalización".

El decreto no incluye un toque de queda pero sí permite la incautación temporal de bienes de origen ilícito que sean "estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad", según recoge el diario quiteño El Comercio.

El último estado de excepción en Ecuador, que afectó a nueve provincias, comenzó el 2 de abril y finalizó el 31 de mayo de 2026. Hasta entonces, el país suma cerca de 900 días en estado de excepción, de acuerdo a las informaciones del sitio de noticias ecuatoriano Primicias.

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