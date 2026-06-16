Cine: en marcha Festival “Bajo nuestra piel”

Un total de 14 filmes forman parte del Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos “Bajo nuestra piel”. La actividad cinematográfica levantó telón ayer con las películas “A la sombra del río”, de los directores españoles Emiliano Reyes y Jesús García Nuño de la Reza; y “Llaki”, del cineasta boliviano Diego Revollo.

El festival se extiende hasta el domingo 21 tras el desfile de películas en los escenarios habilitados para el evento: Fundación Patiño, Centro Boliviano Americano (CBA), Icrea Casa Cultural, Alianza Francesa, Secretaría Departamental de Culturas, La Productora y Centro Cultural Juan Wallparrimachi.

Con el propósito de democratizar el acceso a la cultura, todas las actividades e ingresos serán completamente liberados para el público general.

El Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos “Bajo nuestra piel” es un proyecto que emerge en Bolivia el 2016, como un episodio de lucha en contra de las diversas formas de discriminación, buscando impulsar los valores de respeto a la dignidad del ser humano, libertad, justicia, igualdad y solidaridad a través del cine nacional e internacional.

La organización del evento cinematográfico afirma que la programación de este año permitirá al público disfrutar de una cuidada selección de cortometrajes y largometrajes internacionales. Además, como incentivo especial, quienes completen el circuito cultural y asistan a todas las sedes del festival participarán en el sorteo de diversos incentivos.