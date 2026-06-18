Alertan que el Hospital Materno de Cochabamba se quedará sin oxígeno debido a los bloqueos

El Hospital Materno Infantil 'Germán Urquidi' de Cochabamba, se encuentra en alerta ante la dificultad para el abastecimiento de oxígeno medicinal, afirman que la empresa que les dotaba este importante insumo, se ha visto imposibilitada de llegar debido a los bloqueos.

Las medidas de presión que se registran en las diferentes rutas del departamento y otras regiones por parte de sectores campesinos y afines a la Central Obrera Boliviana (COB), está provocando desabastecimiento a la población.

El director de este hospital, Antonio Pardo, recordó que este insumo es vital, especialmente para los recién nacidos, por lo que cuestionó que no se pueda dar paso y prioridad para la dotación en este y otros nosocomios.

"El stock va a bajar drásticamente precisamente por los bloqueos y la intransigencia también de los bloqueadores, no tienen ninguna sensibilidad ni con la educación ni con la salud. Estamos tratando de mantener la cantidad de medicamentos y oxígeno", manifestó a UNITEL Pardo.

El médico, indicó que de continuar esta situación podrían verse obligados a priorizar las atenciones y limitar cirugías programadas para garantizar el oxígeno para los pacientes críticos.

El director del hospital, señaló que la empresa Linde Bolivia que los dota de este insumo, atribuyó a los bloqueos la imposibilidad de realizar la entrega con normalidad del oxígeno, por lo que genera preocupación.

Indicó que, de acuerdo a sus cálculos, el suministro actual de oxígeno con el que cuentan, alcanzaría hasta el lunes y que se busca coordinar apoyo con otros centros de salud, como el Hospital del Norte, para evitar una afectación mayor.

Asimismo, dijo que ya enviaron un informe de la situación al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y al Ministerio de Salud.

Este jueves se cumplen 49 días de movilizaciones y desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) han reportado 44 puntos de bloqueos que se concentran en cinco departamentos, entre los cuales al menos 15 de los puntos están en Cochabamba.