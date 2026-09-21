Disfrutan de chicha y chicharrón

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 21/09/2026 a las 9h01
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La gastronomía cochabambina fue protagonista ayer al parque Excombatientes de la sexta Feria de la Chicha y el Chicharrón, que reunió a más de 50 expositoras con platos, bebidas y productos típicos.

Las familias que visitaron la feria disfrutaron del chicharrón, chicha y otros sabores de la gastronomía local, además de presentaciones artísticas.

La feria se realizó para celebrar el Día de la Chicha y el Chicharrón, una fecha instituida en 2021 mediante una ley municipal para reconocer y preservar estas tradiciones gastronómicas de Cochabamba.

El alcalde Manfred Reyes Villa resaltó la importancia de mantener la tradición de la chicha como bebida del valle.

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