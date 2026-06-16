Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos

La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada de simbolismo porque llega a en el mes aniversario de Revista Nómadas.

La investigación multimedia transfronteriza titulada Autopistas de depredación, anatomía del tráfico de animales en la Amazonía, (apoyada por el Pulitzer Center), se encuentra entre los 10 trabajos finalistas de la categoría Cobertura, entre los que disputará el galardón más prestigioso del periodismo en Iberoamérica. Este reconocimiento celebra la fuerza del periodismo colaborativo y riguroso frente a las complejas redes criminales que golpean el corazón verde del continente.

Reportajes

Autopistas de depredación es un especial periodístico transfronterizo realizado de manera colaborativa por Revista Nómadas (Bolivia), Casa Macondo (Colombia), Ojo Público (Perú), Revista Vistazo (Ecuador), Código Vidrio (Ecuador) y Amazônia Latitude (Brasil), que desentraña cómo el tráfico ilegal de fauna silvestre en la Amazonía supera con creces todas las estimaciones existentes. Con unas rigurosas investigaciones en los cinco países, el especial expone las rutas, las mafias y la alarmante impunidad detrás del contrabando de especies clave para el ecosistema —como tortugas, jaguares y aves—, desnudando la complicidad en las fronteras y la incapacidad de los Estados para frenar una red criminal que desangra la biodiversidad más importante del planeta.

A través de una exhaustiva cobertura en territorio y análisis de datos, los equipos periodísticos de los cinco países descubrieron que el tráfico de especies en la Amazonía supera con creces todas las estimaciones existentes, desnudando redes complejas y graves vacíos de control que operan más allá de las fronteras nacionales.

El especial Autopistas de depredación, anatomía del tráfico de animales en la Amazonía, contó con seis reportajes, entre los que se encuentran Crímenes en las arenas de río: tatarugas de Bolivia, traficadas para fines gastronómicos, que fue producido por Revista Nómadas, con el trabajo de campo, la investigación y la narración de Iván Paredes Tamayo, la edición de Roberto Navia Gabriel, el análisis de datos de Stasiek Czaplicki Cabezas y las fotografías de Pamela Carvajal.

Protección de tataruga

El reportaje realizado por Revista Nómadasaborda la grave y descontrolada depredación de la tataruga y la peta de río en la Amazonía boliviana, principalmente en los departamentos de Beni y Pando. La investigación revela cómo el tráfico ilegal de huevos y carne de estas tortugas en peligro de extinción —impulsado por la exportación ilegal hacia Brasil y Perú— mueve millones de unidades al año y burla los escasos controles estatales, poniendo en riesgo el ciclo ecológico de los ríos y la supervivencia de la especie de tortuga de río más grande de Sudamérica.