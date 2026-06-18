Argollo aclara que la COB no pretende cogobernar el país

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Publicado el 18/06/2026 a las 19h51
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La Central Obrera Boliviana (COB) negó este jueves que pretenda cogobernar con el presidente Rodrigo Paz, aclaró que lo que pide es la socialización de las leyes que tienen que ver con los recursos naturales, y reiteró que se está a la espera del trabajo de la comisión de abogados y fiscales para acelerar la liberación de los detenidos y proseguir con el diálogo para pacificar el país.

En una conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de esa organización, Mario Argollo, se refirió a las declaraciones realizadas por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien salió a aclarar que el Gobierno no está “buscando un cogobierno con la Central Obrera. Lo que estamos buscando es una pacificación”.

Esa idea surgió de los puntos planteados en la “conminatoria” presentada por la COB al Gobierno para pacificar al país, entre los que se incluyen la consulta previa obligatoria antes del tratamiento o promulgación de cualquier ley, decreto supremo o medida macroeconómica.

Además de que los órganos Ejecutivo y Legislativo deben socializar sus decisiones de manera obligatoria con organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originarios campesinos.

 

Suspenso

El acercamiento entre el Gobierno y la COB quedó en suspenso, hasta que se libere a los detenidos en las protestas; con ese objetivo, una comisión de abogados del Gobierno y la COB, además de fiscales, analizan caso por caso, a exigencia de la COB, para proseguir con las negociaciones.

Argollo sostuvo que las declaraciones de Lupo causaron molestia y que, debido a que no se quiere perjudicar las negociaciones, llamó a la calma a sus bases. Reiteró que se espera el resultado del trabajo de la comisión por tiempo y materia para acelerar la liberación de los detenidos durante los conflictos sociales, que se prolongan por 48 días.

Aclaró que solamente quieren que "los asuntos que competen a la riqueza nacional, nuestros minerales, recursos naturales, leyes que vayan en beneficio, en favor o en contra de los diferentes sectores sean socializados previamente; es lo único que pedimos, no queremos cogobernar".

Llamó a la calma a sus bases y aclaró que no se está pidiendo nada ilegal; por el contrario, se están pidiendo soluciones a los problemas de los trabajadores y del país.

El lider cobista afirmó que las acciones de la COB se basan en las disposiciones de la Constitución Política del Estado y que, en ese marco, mostraron su predisposición para poder solucionar estos problemas y esta movilización que está durando tanto tiempo.

Lupo también se refirió a la demanda de la COB que solicita la liberación de todos los detenidos durante los conflictos. Al respecto, el Ministro manifestó que: "Todo este proceso que ha vivido el pueblo paceño, 48 días de sufrimiento y de absoluta asfixia, debe tener responsables, y esos responsables tienen que dar la cara ante la ley y las causas, porque ha habido temas donde se ha abusado de la gente".

Además, sostuvo que como Gobierno consideran que es una reivindicación legítima que debe ser atendida y que debe ser trabajada inmediatamente, pero también debe ser sujeta a una tregua en el bloqueo de las carreteras que le dé oxígeno a esta ciudad, en relación a la decisión de la COB de mantener el bloqueo de las carreteras.

El dirigente no quiso referirse a las voces que demandan que no se libere a las personas que fueron aprehendidas cometiendo actos de violencia en las movilizaciones y que estas se sometan a la justicia, debido a los daños provocados.

Dijo que, lastimosamente, tenemos a nuestros hermanos, en especial de las 20 provincias, aún en las carreteras; en ese sentido, "no sé si el Gobierno ha atendido su pliego que han mencionado, que han mandado los compañeros; tiene que trabajar, porque aquí se tiene que solucionar para todos".

En los 48 días de bloqueo de carreteras, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, los sectores movilizados, además de impedir el ingreso de alimentos, oxígeno y otros productos, impidieron el paso de ambulancias y dejaron que cientos de choferes del transporte pesado queden atrapados y sin auxilio en las carreteras.

A consecuencia de la extrema medida, más de 10 personas perdieron la vida al ser impedidas de llegar a un centro de salud. Además, campesinos, mineros y otros sectores movilizados, entre ellos un grupo afín al expresidente Evo Morales, se sumaron a las protestas y protagonizaron actos de vandalismo, saqueo contra instituciones públicas y privadas, y ejercieron violencia contra la población en la sede de Gobierno.

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