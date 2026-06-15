Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural

El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de la Academia de Danza Fortaleza y la Escuela Popular de Artes, entre otros, figuran en la agenda cultural de la semana 25 del año.

LUNES 15

En el habitual lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “La cérémonie”, del director Claude Chabrol. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

Arranca la novena edición del Festival Internacional del Cine sobre Derechos Humanos. La apertura se producirá en la Fundación Patiño a las 19:00.

MIÉRCOLES 17

El Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) presenta “Bolivia Mágica y Danzas del Mundo” en el teatro José María Achá, desde la 19:30. El espectáculo se reprisa el jueves en el mismo horario y escenario.

JUEVES 18

Los juguetes están de vuelta. Se estrena Toy Story 5 en las salas cinematográficas de Cochabamba.

VIERNES 19

La Academia de Danza Fortaleza presenta “Tiempos de Hermandad” en el teatro José María Achá desde las 19:30.

SÁBADO 20

La Escuela Popular de Artes organiza el primer concierto de “Música Popular Contemporánea” en el teatro Adela Zamudio, a partir de las 19:30.