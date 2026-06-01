Gobernación rechaza la licencia ambiental para la empresa Tunqui en Cotapachi

La Gobernación a través de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, informó este lunes en conferencia de prensa el rechazo de la solicitud de licencia ambiental presentada por la empresa Tunqui para el complejo de disposición de residuos ubicado en la zona de Cotapachi, debido al incumplimiento de requisitos técnicos y legales establecidos por la normativa ambiental vigente.

El secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Óscar Céspedes, explicó que la determinación fue asumida luego de un proceso de evaluación técnica que identificó múltiples observaciones e inconsistencias en la documentación presentada por la empresa, según un reporte de prensa.

“La Gobernación ha cumplido con todos los plazos establecidos y se realizó la notificación correspondiente a la representante legal de la empresa, quien ya tomó conocimiento formal de la resolución. El resultado del proceso es el rechazo de la licencia ambiental por diversos incumplimientos”, señaló.

Entre las principales observaciones se encuentra la incompatibilidad entre las actividades desarrolladas en el lugar y lo descrito en el manifiesto ambiental presentado por la empresa. Asimismo, se verificó que el emplazamiento no cumple con las distancias mínimas exigidas para este tipo de operaciones.

Según los informes técnicos, existen urbanizaciones y áreas pobladas a aproximadamente 50 metros del complejo, cuando la normativa establece una distancia mínima de 1.000 metros para este tipo de actividades. También se identificaron posibles afectaciones a áreas agrícolas y cuerpos de agua cercanos.

Otro aspecto observado fue la ausencia de la licencia de uso de suelo emitida por el gobierno municipal correspondiente, documento indispensable para la obtención de una licencia ambiental. A ello se suma la falta de acreditación del derecho propietario del terreno donde se desarrolla la actividad.

Céspedes indicó además que los informes técnicos evidenciaron que gran parte de los residuos orgánicos están siendo depositados en celdas improvisadas, situación que tampoco coincide con las condiciones declaradas en el trámite ambiental.

El asesor legal de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Arnaldo Velazco, explicó que la decisión se sustenta en las atribuciones conferidas a la Autoridad Ambiental Competente Departamental por la Ley Nº 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos.

“El trámite de licenciamiento ha concluido con un rechazo debido a inconsistencias técnicas y legales verificadas durante el proceso. Además, existe una resolución administrativa del INRA que establece que no corresponde otorgar una licencia ambiental para este tipo de proyectos en el sector, debido a que el área se encuentra en proceso de saneamiento”, precisó.

Más datos

Velazco recordó que la resolución emitida por el INRA dispone medidas precautorias, entre ellas la prohibición de realizar nuevas actividades en el predio mientras se resuelva la situación legal del terreno.

La autoridad jurídica añadió que, tras la emisión de la resolución de rechazo, no corresponde continuar con el ingreso de residuos al sector, debido a que el lugar no reúne las condiciones ambientales y legales requeridas para operar como sitio de disposición final.

Asimismo, informó que la Autoridad Ambiental Competente Departamental elabora los informes técnicos y legales necesarios para iniciar las acciones administrativas correspondientes por presuntas contravenciones a la normativa ambiental vigente.

Durante la conferencia también se aclaró que el trámite de licenciamiento fue presentado por Tunqui Ltda., representada legalmente por Ángel Arce, aunque dentro del proceso se solicitó la documentación relacionada con los vínculos contractuales existentes que ha apuntado el contrato que tiene la empresa Simba y que Tunqui Ltda. y Colina SRL las cuales forman parte de esta sociedad occidental.

La Gobernación de Cochabamba reafirmó que las decisiones adoptadas responden al cumplimiento estricto de la normativa ambiental y a la protección de la salud de la población, los recursos hídricos y el medio ambiente del departamento.