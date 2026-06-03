Sedes reporta un brote de herpangina, una enfermedad altamente contagiosa

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 03/06/2026 a las 8h47
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La Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó ayer que en la última semana se registró un brote de herpangina y de la enfermedad pie, mano y boca en niños en edad escolar. Además de un incremento en casos de varicela y hepatitis.

El jefe de la Unidad de Epidemiología, Rubén Castillo, señaló que actualmente se notificaron 42 casos de herpangina y enfermedad de pie, mano y boca, causadas por el virus Coxsackie que afectan principalmente a niños.

“Estamos viendo también en grupos poblacionales de hasta 14 años con esta patología”, explicó Castillo.

El jefe de Epidemiología explicó que la herpangina se caracteriza por la aparición de pequeñas úlceras en la garganta, acompañadas de fiebre y dolor al ingerir alimentos.

Respecto a la enfermedad pie, mano y boca señaló que se manifiesta con lesiones alrededor de la boca, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Por ello recomendó evitar compartir juguetes, vasos, bebederos y otros utensilios de uso frecuente entre los niños. (Vea la infografía)

Castillo, explicó que estas enfermedades suelen durar entre siete y diez días y son autolimitadas. “Lamentablemente no hay un manejo terapéutico específico para esto, pero sí se puede prevenir aislando al niño inicialmente y controlando los signos y síntomas en un centro hospitalario”, afirmó.

Otras patologías

En cuanto a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), el Sedes reportó una disminución del 3%, con 14.992 casos notificados en la última semana, de los cuales el 34% corresponde a niños menores de 5 años de edad.

Sin embargo, las neumonías registraron un incremento del 9 %, alcanzando 501 casos, y el 43 % de ellos afecta a niños menores de 5 años.

La varicela también mostró un incremento del 6 %, con 121 casos reportados, mientras que la hepatitis presentó un aumento del 45 %, afectando principalmente a niños.

En ambos casos se recomendó reforzar las medidas de higiene, el lavado de manos y el aislamiento oportuno de los pacientes.

En relación a la rabia no se registraron casos de la enfermedad. Sin embargo, las mordeduras caninas aumentaron hasta 256 casos.

Respecto a enfermedades transmitidas por vectores, el dengue permanece sin cambios, la chikunguña sumó cuatro nuevos casos y alcanzó 1.336 casos acumulados, concentrados principalmente en el municipio de Cochabamba y localidades del cono sur.

El sarampión se mantiene con seis casos, 55 descartados y cinco sospechosos en espera de resultados laboratoriales.

Castillo detalló que la cobertura de vacunación alcanza el 36 % para la primera dosis de la vacuna SRP y el 32 % para la segunda dosis.

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