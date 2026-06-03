Choferes dan 48 horas a Paz para solucionar crisis o pedirán renuncia

País
Redacción Central
Publicado el 03/06/2026 a las 8h44
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El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, lanzó ayer un ultimátum de 48 horas al Gobierno nacional para que pacifique el país; caso contrario, ese sector se sumará al pedido de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“No quedará de otra (que pedir la renuncia del presidente) porque finalmente son 30 días y no ha podido resolver. ¿Qué queda? Tiene que irse a su casa. Definitivamente tiene que dejar de ser gobierno”, declaró el dirigente de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Víctor Quispe.

Antes del anuncio de sumarse al pedido de la renuncia, el máximo representante del transporte sindicalizado de Bolivia aseveró que, después de las 48 horas, el sector tomará una decisión a nivel nacional y será irreversible porque existe demasiada incapacidad para resolver los problemas del país.

“Señores ministros, desde acá les decimos y advertimos. ¡Carajo! Si no dan soluciones en el término de 48 horas, nos veremos de frente con el transporte boliviano. ¿Por qué el transporte tiene que sufrir en las carreteras? Nos toman como rehenes. De todo o nada tenemos que sufrir”, aseveró Gómez.

Ayer martes se cumplieron 33 días de movilizaciones en el departamento de La Paz y el daño económico que reportó el sector industrial es de aproximadamente $us 2.000 millones. Las exportaciones desde el departamento de La Paz prácticamente marcaron cero.

Crisis

Miles de camiones están varados en las carreteras del departamento de La Paz producto de los bloqueos de caminos. Choferes reportaron que están en situaciones inhumanas porque tienen que improvisar para adquirir alimentos y algo de agua.

Estado de salud

Gómez indicó que algunos chóferes comenzaron a padecer enfermedades debido a las bajas temperaturas, la mala alimentación y la falta de medicamentos. Suplicó a los movilizados que por lo menos dejen que lleguen a sus destinos y luego continúen con sus medidas de protesta.

Reclamos

“No permiten llegar ración seca, no permiten llegar medicamentos. Tenemos compañeros que están delicados de salud, personas de la tercera edad y otros con toda su familia. Pedimos que nos permitan ingresar mínimamente (alimentos para los chóferes)”, pidió Gómez.

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