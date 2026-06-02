Cabildo de El Alto pide la renuncia de Paz y determina estado de emergencia

El cabildo realizado este martes en la ciudad de El Alto, por la Federación Departamental de Juntas Vecinales, determinó declarar estado de emergencia movilizado permanente y la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

"Ante la incapacidad de resolver las demandas planteadas se exige la renuncia inmediata de Rodrigo Paz", dio lectura el dirigente de la Fejuve La Paz, quien aseguró al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, que no está solo.

Asimismo, el cabildo determinó declarar estado de emergencia movilizado permanente "reservándose el derecho de asumir nuevas medidas de presión por las bases en caso de incumplimiento de las demandas".

En otras resoluciones se exige la liberación de las personas detenidas en los conflictos, el cese de actos de persecución o amedrentamiento contra dirigentes y garantizar medidas destinadas al abastecimiento regular de combustible, la estabilidad de los precios de productos de la canasta familiar.