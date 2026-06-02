Bloqueadores atacan ambulancia en La Paz

Una ambulancia llegó este martes hasta inmediaciones del peaje de la autopista La Paz - El Alto, donde fue atacada por integrantes de los ponchos rojos que mantenían un punto de bloqueo en el sector.

Según un video difundido en redes sociales, el vehículo de emergencia avanzó hasta la pasarela donde se encontraban los movilizados, pero tuvo que retroceder ante el hostigamiento de los bloqueadores.

Mientras la ambulancia se retiraba, algunos de los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra el motorizado. Un grupo de ciudadanos que se encontraba en el lugar reprochó la agresiva actitud de los campesinos y su insensibilidad.

“¿Cómo vas a hacer eso, oye, malditos?”, gritó una mujer mientras los agresores continuaban lanzando piedras contra la ambulancia.

Los testigos registraron el hecho en videos y expresaron su rechazo al accionar de los movilizados.