Colombia elige 2 extremos: Cepeda y De la Espriella, al balotaje para presidente

El candidato de ultraderecha a la sucesión presidencial, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, irán a la segunda vuelta electoral en Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera vuelta de ayer , 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella encabezó las votaciones, con una ventaja de alrededor de tres puntos porcentuales, con el 99% de los votos escrutados, según la Registraduría Nacional, la autoridad electoral del país.

Según los resultados, De la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos y Cepeda , senador y activista de larga trayectoria, obtuvo poco menos del 41%.

El tercer puesto fue para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibió un 6,92% de apoyo, un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto.

De la Espriella sorprende

Los resultados generaron cierta sorpresa ya que diferentes sondeos mostraban al candidato de izquierda a la cabeza de la intención de voto. Pero, fue el abogado de extrema derecha el que terminó liderando las votaciones.

En un discurso de celebración, De la Espriella advirtió al presidente Gustavo Petro y a la izquierda al instarles a aceptar el resultado de las elecciones de la primera vuelta, en las que él aparece como el más votado. Esto, luego de que Petro dijera que se niega a aceptar los resultados del preconteo y que esperará al conteo consolidado oficial.

“No se les ocurra desconocer la voluntad popular”, manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla.

De La Espriella, de 47 años y que nunca ha ocupado un cargo de elección popular, defendió en campaña las posturas de líderes regionales también de extrema, como Nayib Bukele y Javier Milei.

El controvertido abogado se ha presentado como una figura ajena a la política tradicional. De La Espriella, de 47 años, y ha propuesto la mano dura contra los grupos armados ilegales y la construcción de megaprisiones, al estilo Bukele.

Cepeda queda segundo

Iván Cepeda, un legislador de 63 años y conocido por su trabajo en favor de las víctimas del conflicto armado en el país, quedó segundo pese a que había liderado las encuestas de opinión de la primera vuelta.

Tras conocerse los datos del preconteo, el senador afirmó ante sus seguidores que no reconocerá los resultados hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso vinculadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

El candidato de la izquierda, hijo de un líder político de la misma tendencia que fue asesinado, prometió insistir en una salida negociada al conflicto con los grupos armados ilegales, un enfoque que ha dado pocos resultados bajo el mandato del actual mandatario, el presidente Gustavo Petro.

Esos mismos sondeos sugirieron que la contienda será mucho más dura en la segunda ronda, una vez que los votantes de derecha y de centro ya no tienen múltiples candidatos entre los que elegir.

Según cifras del registro electoral, poco más de la mitad de los 41 millones de votantes emitieron su voto.