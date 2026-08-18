Más de 1.800 sismos sacuden Granada en tres días

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EUROPA PRESS
Publicado el 18/08/2026 a las 22h18
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Más de 1.871 movimientos sísmicos y 14 asistencias médicas se produjeron desde el pasado sábado, 15 de agosto, hasta este martes en Granada España.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que "es imposible determinar si esta serie sísmica va a continuar y ha insistido en que lo único que se puede hacer es "informar muchísimo" a la población y ofrecerle indicaciones sobre cómo actuar ante un terremoto.

Así lo ha señalado en una atención a medios en la tarde de este martes, ante los movimientos sísmicos registrados durante esta jornada, con cuatro terremotos de magnitud 4 o superior y nueve de magnitud mayor a 3.

Estos seísmos se suman al primer movimiento registrado el sábado recién pasado, que alcanzó una magnitud de 4,8, aunque inicialmente fue registrado como de 5, lo que obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico.

 

Medio llamar de llamadas

En este contexto, el consejero ha informado de que la sala del 112 ha recibido más de 500 llamadas relacionadas con incidencias y situaciones derivadas de esta serie sísmica. Además, ha indicado que desde el pasado día 15 se han gestionado un total de 1.871 incidencias a través del 112.

En este sentido, ha subrayado que la autoprotección ante un terremoto "es fundamental" y ha incidido en la importancia de adoptar medidas "antes, durante y después" de un movimiento sísmico. Asimismo, ha señalado que se han prealertado los servicios de emergencias "a todos los niveles", con el objetivo de que estén preparados ante cualquier eventualidad.

 

"Serenidad, control y seguridad"

No obstante, Sanz ha trasladado un mensaje de "serenidad, control y seguridad", ya que, según ha señalado, "todos los dispositivos operativos" están preparados para actuar. En este sentido, ha destacado el trabajo de bomberos, cuerpos de seguridad, técnicos y arquitectos, así como la labor de los arquitectos voluntarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, que están colaborando en la evaluación de los inmuebles afectados.

Asimismo, el consejero ha señalado que las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos de esta jornada han sido Íllora, Alhendín, Armilla, La Zubia y Granada capital.

Por prevención, se ha decidido desalojar a unas 600 personas de seis bloques de viviendas en Las Gabias, que están siendo reubicadas mientras se evalúa el estado de los inmuebles y se garantiza su seguridad. Además, ha explicado que también se ha procedido al desalojo de un ala de la residencia de mayores de la Diputación de Granada, cuyos usuarios están siendo trasladados a otros centros.

 

Albergues

Por otro lado, ha indicado que se ha puesto a disposición de las personas que hayan tenido que abandonar sus viviendas un albergue de TurJoven en Granada. Así, ha precisado, cuatro personas procedentes del Zaidín se encuentran acogidas en estas instalaciones, que permanecerán disponibles si fuera necesario. Asimismo, la Diputación ha ofrecido técnicos y bomberos para colaborar con los municipios que lo requieran.

El consejero ha indicado que todavía es "imposible predeterminar" el alcance total de los daños, aunque todo parece indicar que "no estamos hablando de daños estructurales muy graves". "Sí hay daños, especialmente en cornisas y en fachadas, que ocasionan consecuencias que evidentemente son importantes, pero no estamos hablando de daños estructurales muy graves", ha señalado. No obstante, ha hecho hincapié en que "la vivienda es siempre un lugar habitualmente más seguro que la propia calle".

De igual modo, ha señalado que "hay cuatro centros de salud que, por las características de su infraestructura, se ha decidido proteger y, lógicamente, prevenir", por lo que permanecen cerrados.

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