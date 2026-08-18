El TSJ instruye celeridad en el caso Beller

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó al juez asignado al caso del ataque armado contra Nadia Beller que actúe con celeridad y evite declarar la investigación en reserva a fin de garantizar el acceso a la información para la víctima, quien sobrevivió a tres impactos de bala la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra y se encuentra en estado de gestación.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, se trasladó a la capital cruceña junto a la decana de la institución, Rosmery Ruiz, para hacer seguimiento institucional al proceso. El magistrado anunció que ordenaron al juez de la causa atender de forma inmediata los requerimientos del Ministerio Público para allanamientos u otras acciones.

“Estamos instruyéndole al juez que conoce la causa que actúe de manera diligente (en) todos los requerimientos que se han solicitado por el Ministerio Público brindando una atención 24/7”, declaró el titular del TSJ en conferencia de prensa.

Asimismo, respaldó la petición de la víctima para que el proceso sea público y no se limite el acceso al expediente. “Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le está instruyendo también al juez que conoce ya la causa, que está ante el control jurisdiccional, que el caso no sea declarado en reserva para que ella pueda tener acceso a toda la información y para que se le brinden todas las garantías necesarias”, agregó Saucedo.

Por su parte, la decana Ruiz confirmó el embarazo de la abogada atacada y exigió imparcialidad a las autoridades jurisdiccionales. La autoridad judicial expresó que pedirán a los juzgadores que “apliquen la rigurosidad de la ley, caiga quien caiga. Nosotros lo que queremos es que se establezca la verdad de los hechos dentro de este caso”.

Posteriormente, ambos magistrados se dirigieron a la clínica donde Beller permanece internada para expresarle su solidaridad y garantizarle sus derechos procesales.

Llamada a Cerimedo

Saucedo reveló también que, debido a una amistad de larga data con la víctima a quien se refirió como su “amiga”, se comunicó telefónicamente con Fernando Cerimedo tras enterarse del hecho por los medios de comunicación, antes de que este fuera señalado como presunto autor.

El presidente del TSJ relató que preguntó al ahora aprehendido asesor el presidente Paz por la salud de Beller y que Cerimedo le manifestó que ella “estaba en gestación y que se estaría trasladando hasta la ciudad de Santa Cruz”.

El magistrado aclaró que no tiene ningún vínculo de amistad con el acusado y que solo lo contactó de manera escueta por ser la pareja de la víctima del ataque.

El atentado ocurrió en las afueras de un hotel cruceño. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que dos sujetos vestidos como repartidores se acercaron a Beller. Uno de ellos disparó contra la mujer y la dejó tendida en el piso, mientras que el segundo individuo aparentemente sustrajo sus pertenencias antes de que ambos huyeran.

En el marco de estas investigaciones, Cerimedo fue arrestado por sus supuestos vínculos con el ataque y la Fiscalía ya lo imputó por la supuesta comisión de feminicidio en el grado de tentativa.