Secuestran a un hombre de una clínica en Cochabamba

Un hombre fue secuestrado este martes de una clínica privada ubicada en la calle Junín, en Cochabamba, y posteriormente fue abandonado herido a varios kilómetros, en la zona de Chiquicollo.

Al menos tres extranjeros participaron en el hecho. Ingresaron al nosocomio y sacaron al paciente, quien recién opuso resistencia cuando lo sacaban por la puerta principal. Incluso fue arrastrado por el suelo, según muestran imágenes de las cámaras de seguridad.

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, coronel Alejandro Basto, informó que el hombre secuestrado, de 34 años, tenía antecedentes por robo agravado y narcotráfico.

Tras conocer el caso, la Policía activó un operativo de búsqueda y logró ubicar al hombre en la zona de Chiquicollo, a unos 15 kilómetros del lugar donde estaba internado.

En una verificación inicial se estableció que presentaba heridas, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro de salud.

La Policía investiga las circunstancias que derivaron en el secuestro y el vínculo que tendría la víctima con los tres extranjeros, cuyo paradero se desconoce.