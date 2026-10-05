Urioste entregó sus documentos a la Vicepresidencia para ser posesionado como fiscal y espera que Lara "cumpla con la norma"

Armando Urioste, quien fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser el Fiscal General Interno por los próximos 3 meses, afirmó este lunes que ya presentó ante la Vicepresidencia toda la documentación necesaria para demostrar que cumple con los requisito legales para asumir el cargo y espera que el vicepresidente Edmand Lara cumpla "lo que establece la norma" y proceda y a posesionarlo.

"Se ha presentado los requisitos que tenemos que presentar conforme a Ley. Estamos esperando", aseveró Urioste.

Ayer, el vicepresidente Lara puso en duda la legalidad del procedimiento que aplicó la ALP en su ausencia para suspender a Roger Mariaca de sus funciones de fiscal general del Estado - después de que fuera aprehendido por delitos relacionados al narcotráfico-y elegir a Armando Urioste en su lugar.

La ALP, en ausencia de Lara y en sesión convocada por el presidente del Senado, Diego Ávila, decidió primero sancionar una norma que modificó la Ley del Ministerio Público para poder cesar de sus funciones a Mariaca, que fungía como Fiscal General, a raíz de su aprehensión y posterior detención preventiva acusado de proteger y beneficiar la narcotráfico, además de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público.

En ese sentido, Lara señaló que una Ley recién promulgada no puede juzgar un hecho ocurrido con anterioridad, por lo que señaló que analizará la situación junto al equipo jurídico de la Vicepresidencia.

"Hay que tomar en cuenta en qué fecha se produce la causa que motiva la suspensión. No se puede aplicar una ley recién aprobada por un hecho que ha pasado antes", señaló y reafirmó que "todavía" no posesionará a Urioste.

No obstante, Urioste afirmó su confianza en que el Vicepresidente cambie su postura al comprobar que cumple con los requisitos para ser el nuevo Fiscal General.

"Viendo los palees y lo que ha pasado va a ver que la ALP, el pleno, ha hecho la elección y debe cumplirse lo que establece la norma", afirmó y señaló que corresponde que se haga un acto protocolar de posesión "en cumplimiento de lo que las cámaras (de Diputados y Senadores) han decidido".

En ese sentido, seguro que ya empezó a elaborar su plan de trabajo y organización de su equipo.

"Estamos con un plan de transparencia, organizar el Ministerio Público y seguir adelante (...) Todas las acciones que estañen curso van a seguir, no vamos a tapar nada", aseveró.