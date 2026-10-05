José Armando Urioste es reconocido como fiscal general interino: "Tengo legitimidad y compromiso"

Este lunes inició en el Hall de Palacio Quemado el acto de reconocimiento de José Armando Urioste como fiscal general interino del Estado.

Urioste fue designado por la Asamblea Legislativa y, tras este acto, iniciará oficialmente sus funciones al frente de la Fiscalía General del Estado, en medio del proceso de transición tras la suspensión de Roger Mariaca.

La nueva autoridad ejercerá el cargo por un periodo máximo de 90 días, mientras la Asamblea Legislativa activa el proceso de convocatoria, evaluación y preselección para elegir al nuevo Fiscal General titular.

Trayectoria

José Armando Urioste es licenciado en Derecho, con diplomados en Derecho Procesal Civil y Educación Superior, además de contar con una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario.

En el ámbito judicial, se desempeñó como juez de Instrucción, juez de Partido y juez Público Civil y Comercial durante 11 años. También fue vocal de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa.

Su trayectoria incluye además labores como docente de pregrado y posgrado y en el Instituto de la Magistratura.