Decretan estado de excepción por lluvias en norte de Chile

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó este martes el estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia desértica de Tocopilla, en la región norteña de Antofagasta, tras los desastres provocados por las intensas lluvias en la zona.

"Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia", anunció el mandatario en la red social X.

El temporal de lluvias en el desértico norte del país sudamericano ha causado bajadas de agua pluvial, lodo y piedras de los cerros, aluviones, evacuaciones, múltiples daños materiales y familias damnificadas.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, declaró a los medios de comunicación que la geografía de Tocopilla, rodeada de quebradas, ha dificultado los trabajos.

"Estamos en medio de una tragedia, un momento dramático, de bastante miedo, donde están las quebradas activadas y Tocopilla es un cordón de quebradas", dijo Kurtovic.

Añadió que las lluvias han superado las expectativas y las medidas de mitigación han sido insuficientes.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que entre el lunes y este martes han caído en la localidad 30 milímetros de agua, con cuantiosas consecuencias para la población, mientras las precipitaciones continúan.

A raíz del evento meteorológico en el norte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, manteniéndose vigente desde el 18 de agosto de 2026 y hasta que las condiciones así lo requieran, y llamó a ciertos sectores a evacuar de manera preventiva.

El Ministerio de Educación estableció la suspensión preventiva de las clases en los establecimientos educacionales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, así como en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Taltal y Sierra Gorda, en la región de Antofagasta.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que cinco establecimientos de salud no se encuentran operativos y sus pacientes fueron derivados a otros centros hospitalarios.