Decretan estado de excepción por lluvias en norte de Chile

Mundo
XINHUA
Publicado el 18/08/2026 a las 21h54
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó este martes el estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia desértica de Tocopilla, en la región norteña de Antofagasta, tras los desastres provocados por las intensas lluvias en la zona.

"Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia", anunció el mandatario en la red social X.

El temporal de lluvias en el desértico norte del país sudamericano ha causado bajadas de agua pluvial, lodo y piedras de los cerros, aluviones, evacuaciones, múltiples daños materiales y familias damnificadas.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, declaró a los medios de comunicación que la geografía de Tocopilla, rodeada de quebradas, ha dificultado los trabajos.

"Estamos en medio de una tragedia, un momento dramático, de bastante miedo, donde están las quebradas activadas y Tocopilla es un cordón de quebradas", dijo Kurtovic.

Añadió que las lluvias han superado las expectativas y las medidas de mitigación han sido insuficientes.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que entre el lunes y este martes han caído en la localidad 30 milímetros de agua, con cuantiosas consecuencias para la población, mientras las precipitaciones continúan.

A raíz del evento meteorológico en el norte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, manteniéndose vigente desde el 18 de agosto de 2026 y hasta que las condiciones así lo requieran, y llamó a ciertos sectores a evacuar de manera preventiva.

El Ministerio de Educación estableció la suspensión preventiva de las clases en los establecimientos educacionales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, así como en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Taltal y Sierra Gorda, en la región de Antofagasta.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que cinco establecimientos de salud no se encuentran operativos y sus pacientes fueron derivados a otros centros hospitalarios.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
2
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
3
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
4
"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo
5
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones

Lo más compartido

1
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones
2
Beller acusa a Cerimedo y afirma que la citaron al hotel por una denuncia contra Evo
3
El diésel para grandes consumidores pasa a valer Bs 18 por litro y el precio se calculará cada día
4
Sectores cuestionan el DS 5676 y advierten efectos en precios y abastecimiento
5
Asamblea llama a interpelación al ministro Gabriel Espinoza

Más en Mundo

18/08/2026
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
Donald Trump ha vuelto a amenazar con bombardear Omán si “se interpone en el camino” de sus esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel...
Ver más
17/08/2026
Rusia amenaza a Reino Unido por ataques de Ucrania con drones británicos
La embajada rusa en Londres dijo que habrá “consecuencias” y acusó al Reino Unido de "cómplice y coautor" de los ataques a Rusia.
Ver más
Pekín apuesta por profundizar la cooperación con el primer país de la región en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China cuando se cumplen dos décadas de su tratado de libre...
Ver más
17/08/2026
China anuncia la visita del canciller de Chile
El Papa León XIV realizará su primer Viaje Apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El anuncio oficial fue realizado por la Santa Sede el 5...
Ver más
16/08/2026
Uruguay, Argentina y Perú: tres rostros de la Iglesia que recibirán a León XIV
Un sismo de magnitud 6,4 ocurrió hoy sábado en la provincia de Sumatra del Norte, Indonesia; este es el segundo sismo fuerte que azota al país en un solo día, de acuerdo con la Agencia de...
Ver más
15/08/2026
Ocurre sismo de magnitud 6,4 en Indonesia, segundo sismo fuerte en un día
Un sismo de magnitud 4,3 se registró la tarde de este sábado con epicentro a 37 kilómetros al norte de Vallenar, en la región de Atacama, al norte de Chile, y una profundidad de 75 kilómetros,...
Ver más
15/08/2026
Sismo de magnitud 4,3 se registra en región chilena de Atacama
En Portada
18/08/2026 Seguridad
Beller teme por su vida y denuncia corrupción en el Gobierno
“Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan que solamente me pusieron una escolta mujer y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima...
vista
18/08/2026 Seguridad
Mariaca: atentado contra Nadia Beller se investiga por tentativa de feminicidio
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado con arma de fuego cometido en contra de...
vista
18/08/2026 Seguridad
El TSJ instruye celeridad en el caso Beller
“Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le está instruyendo también al juez (…)...
vista
18/08/2026 Seguridad
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
La abogada y activista política boliviana Nadia Beller sobrevivió a un intento de asesinato tras recibir tres impactos de bala. Rompió el silencio apuntando...
vista
18/08/2026 Seguridad
"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo
La abogada y activista Nadia Beller, quien fue atracada con un arma de fuego la noche de este lunes, afirmó que fue víctima de violencia física por parte de su...
vista
18/08/2026 Seguridad
"Nadie está por encima de la ley": Gobierno exige investigación profunda tras detención de Cerimedo
Este martes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que “nadie está por encima de la ley” y pidió una investigación profunda sobre la presunta...
vista
Actualidad
“Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le...
Ver más
18/08/2026 Seguridad
El TSJ instruye celeridad en el caso Beller
"Estamos en medio de una tragedia, un momento dramático, de bastante miedo, donde están las quebradas activadas y...
Ver más
18/08/2026 Mundo
Decretan estado de excepción por lluvias en norte de Chile
“El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no...
Ver más
18/08/2026 Economía
Fencomin exige abrogar el ajuste de precio del diésel
“Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan que solamente me pusieron una escolta mujer y que la gente entra y...
Ver más
18/08/2026 Seguridad
Beller teme por su vida y denuncia corrupción en el Gobierno
Deportes
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Tendencias
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Doble Click
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera
Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28