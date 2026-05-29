Castro, Parra, Ninavia y Aguilar buscan medallas en Iberoamericano de atletismo

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 29/05/2026 a las 8h24
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Hoy en el estadio atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito de San Luis, en Lima, Perú, comenzará el II Campeonato Iberoamericano de Atletismo reservado para la categoría Mayores tanto para damas como para varones.

Dirigentes de la Federación Atlética de Bolivia (FAB) anunciaron que el país será representado por cuatro deportistas seleccionados de acuerdo con su puntuación.

Se trata de la cochabambina Benita Parra, quien competirá en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros planos; la paceña Ángela Castro, quien participará en la prueba de marcha sobre 10 kilómetros, además del fondista David Ninavia quien competirá en la prueba de 5 mil metros.

Completará la nómina Víctor Aguilar, quien intervendrá en las carreras de 5 y 10 mil metros planos. Este año, el orureño compitió en el Campeonato Mundial de Cross Country que se celebró en Tallahassee, Estados Unidos.

Organizadores anticiparon que para la ocasión se espera la participación de las delegaciones cuyas federaciones están afiliadas a la Asociación Iberoamericana de Atletismo (AIA).

Más datos

Se trata de Bolivia, Andorra, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Santo Tomás.

La delegación nacional que tiene previsto emprender viaje este miércoles, seguirá sus entrenamientos mañana en Lima, la competencia se iniciará el viernes y finalizará el domingo. Los atletas bolivianos retornarán al país el lunes.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo se regirá por las reglas oficiales de la World Athletics, y los casos no previstos serán resueltos por el Delegado Técnico Internacional AIA, según explicaron los organizadores.

Antes de emprender viaje, la marchista paceña Ángela Castro subrayó que sus entrenamientos fueron exigentes, pero lamentó que en el país persistan los conflictos sociales, pues también “nos afectan, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación”.

Los deportistas siguen una dieta estricta, que no pueden cumplir, que además de que los insumos son caros, pero han desaparecido de los mercados de La Paz.

Más datos

El campeonato internacional está dirigido a atletas de la categoría absoluta, los atletas de ambos géneros deberán tener un mínimo de 16 años para este certamen.

Las pruebas antidopaje se realizarán durante toda la competición o fuera de esta, de acuerdo con las reglas de WA y WADA.

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