Policía pide denunciar a quienes obligan a bloquear

El comandante de la Policía regional de El Alto, Fernando Rojas, pidió a la población denunciar a dirigentes que estarían obligando a marchar o bloquear mediante amenazas de multas y marcado de viviendas.

De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, algunos dirigentes presionarían a sus bases para participar en movilizaciones y bloqueos bajo amenazas de sanciones económicas y agresiones.

Rojas señaló que la Policía no cuenta con denuncias formales sobre estos hechos, por lo que no se han iniciado investigaciones por extorsión o “dictadura sindical”. No obstante, exhortó a las personas afectadas a presentar las denuncias correspondientes.

“Si son víctimas de este tipo de audios o amenazas, tienen la obligación y el derecho de hacer conocer a la Policía para iniciar las investigaciones”, indicó.

A 32 días de bloqueos viales ejecutados por organizaciones que exigen la renuncia del presidente Paz, existe cansancio por parte de la población que se ve perjudicada y exige trabajar, según un reporte de ANF vecinos se organizaron para expulsar a bloqueadores y liberar vías tomadas.