Aurora denuncia la vulneración de los derechos y garantías en el proceso penal

El club Aurora rompió el silencio para denunciar la supuesta “vulneración de los derechos y garantías al debido proceso” de las personas a las que se amplió la denuncia en el caso del jugador Montaño.

El abogado Eduardo Terrazas, explicó que el memorial de ampliación de denuncia del 15 de enero, no tomó en cuenta las vacaciones judiciales y, por lo tanto, esta “ampliación no se encuentra bajo un control jurisdiccional, entonces no se podría citar a estas personas para que asuman defensa, sino existe control jurisdiccional”.

Terrazas dijo que “la fiscal emitió las órdenes de citación para el 3 de febrero, para cuando la juez regrese de su vacación y tenga un control jurisdiccional... pero ahora se adelanta las órdenes de citación para este lunes 27 (14:30), sabiendo que la juez sigue de vacación, entonces se pretende vulnerar derechos y garantías del debido proceso”. Pese a ello, sostuvo que, sus defendidos se presentarán a la citación.

El 15 de enero, el club Royal Pari solicitó a la fiscal de materia adscrita a la Fiscalía especializada en delitos patrimoniales de Cochabamba, ampliar la denuncia del caso Diego Montaño en contra de los dirigentes de Aurora: Jaime Cornejo, Mirko Cornejo; y el expresidente Bernardo Pavisic.

Tranquilos

Entre tanto, el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, que tuvo una breve intervención en la conferencia de prensa, reiteró que se encuentra tranquilo, porque “quien nada hace, nada teme, estamos absolutamente tranquilos”.

“Somos inocentes, el club es inocente, mi persona es inocente y cuando terminen los procesos penales, el veredicto va a demostrar lo que estoy afirmando. Debería estar molesto, porque fuimos objeto de un ataque despiadado, realmente cobarde. Hay gente que cree que los procesos se ganan en las redes sociales, cuando no es así”, indicó Cornejo.

El titular de Aurora señaló que confía en la justicia, porque “sé que ningún juez, ni tribunal en el mundo va a condenar a alguien que es inocente. Por eso estamos tranquilos”.

Finalmente, Cornejo a tiempo de pedir tranquilidad a la hinchada, dijo que como institución se concentrarán de manera prioritaria en el partido del 5 de marzo, por la fase previa de la Copa Sudamericana, ante GV San José y en el arranque del campeonato local.