Grandes estrellas llegan para el nacional de motos

Grandes estrellas como Marco Antezana y Juan Carlos Salvatierra darán el espectáculo en la última fecha del Campeonato Nacional de Motociclismo, que se correrá este fin de semana en el circuito de la Villa Olímpica El Carmen, del municipio de Cliza.

Antezana, que se encuentra compitiendo el torneo nacional argentino, llegará a Cochabamba para pelear el título nacional de la MX-1; mientras que se confirmó también la llegada del Chavo Salvatierra, quien volverá a correr una prueba nacional después de varios años.

Salvatierra correrá en la categoría Máster “A” Cross, en la que el cochabambino Sergio Gutiérrez ya tiene el título nacional.

Antezana, bicampeón Latinoamericano, pelea por el título nacional en la MX-1 con Brandon Guzmán, de Montero, quien le lleva una ventaja de 10 puntos, debido a que el piloto cochabambino estuvo ausente en la cuarta fecha del campeonato nacional.

El piloto cochabambino no tendrá sencilla la tarea de retener el título nacional, debido a que no sólo debe ganar este fin de semana, sino que debe esperar a que Guzmán no supere un cuarto lugar en las dos mangas.

Sumado a Antezana y Salvatierra, a Cliza llegarán poco más de 400 pilotos de todo el país, quienes competirán en 20 categorías en dos días de competencia.

Si bien el nacional iniciará oficialmente mañana con la competencia de la modalidad de enduro, hoy los pilotos tendrán los entrenamientos oficiales, con Enduro en la mañana y Cross en la tarde. Después se llevará adelante la inspección técnica.

Para esta última fecha nacional, la Alcaldía de Cliza trabajó arduamente las últimas dos semanas para dejar no sólo las dos pistas (Enduro y Cross) en buenas condiciones, sino también los alrededores para que los espectadores puedan observar la competencia sin problemas.

La Alcaldía destinó maquinaria y personal para realizar los trabajos en el circuito para dejarlo impecable y en las mejores condiciones.