Hugo Dellien lo volvió a hacer: jugará el Roland Garros en el cuadro principal

Hugo Dellien disputará por octavo año consecutivo el Roland Garros, Grand Slam que se disputa en París, Francia, donde participará desde el cuadro principal gracias a su ranking y sobre todo a la baja de último momento del chino Juncheng Shang.

“Adentroooooooooo que afuera llueve!!!! Un ROLAND GARROS MAS !!!”, posteó Dellien, el mejor tenista del país en la actualidad, en su cuenta de la red social X.

El nacido en Trinidad se ubica en el puesto 101 del ranking ATP, que le daba acceso para jugar en la qualy (clasificación) y estaba a un paso de ingresar al cuadro principal.

La organización dio a conocer en las últimas horas la Lista de Aceptación oficial del certamen francés, que se disputará del 19 de mayo al 8 de junio, y Dellien ingresó al cuadro principal gracias a la salida de Shang.

En la nómina no aparece su hermano Murkel, quien se ubica en el puesto 221 y que no podrá repetir su participación del año pasado. Hugo no se pierde el principal campeonato francés desde la edición de 2018, año que jugó en la qualy.

En 2019 y 2020 jugó desde el cuadro principal, para 2021 afrontó la qualy y llegó hasta la tercera ronda, mientras que en 2022 y 2023 estuvo en el main draw.

El año pasado afrontó la primera ronda de las clasificatorias y fue eliminado por el francés Benjamin Bonzi (3-6, 6-4 y 6-2). Su mejor desempeño en el Roland Garros se dio en 2019 y 2022, cuando llegó hasta la segunda ronda del cuadro principal. En 2019 perdió con el griego Stefanos.