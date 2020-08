Hugo Dellien debuta este martes en el US Open

El tenista boliviano Hugo Dellien debutará este martes en el Grand Slam US Open, que arranca mañana con los primeros partidos de la Ronda 1.

El partido de Hugo Dellien (93 del ranking) ante el húngaro Marlo Fucsovics (85) se disputará en la cancha #15, no antes de las 15:30 HB del Flushing Meadows de Nueva York. En esta pista el primer partido iniciará a las 11:00 HB y el cotejo de Dellien es el cuarto.

Aunque Dellien se encuentra emparejado para el partido de la primera ronda del US Open, no se confía en ser parte del Gran Slam, ya que no habría recibido ninguna confirmación aún desde la organización del evento.

Se debe recordar que Dellien fue excluido, junto con Guido Pella del Máster 1.000 de Cincinnati, tras una confusión en la que dieron como un caso positivo a su preparador físico. “Al parecer sabré si puedo jugar o no el momento del partido”, le comentó Dellien al periodista Roberto Acosta.

En la ronda de los 128 tenistas, cada competidor recibe $us 61 mil como premio. En la siguiente fase (64) $us 100 mil. Los premios económicos aumentan de manera progresiva hasta llegar a los $us 3 millones para el campeón.